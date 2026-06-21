لجنة حكومية في ألمانيا تقترح رفع سن التقاعد لمواجهة الشيخوخة

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أن ألمانيا قد ترفع سن معاشات التقاعد وتطلق صندوقا تموله الدولة لتغطية نفقات هذه المعاشات، وفق ما اقترحته لجنة حكومية لبحث الأمر، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة مشكلة شيخوخة السكان، وارتفاع نفقات معاشات التقاعد.

وستقدم اللجنة الحكومية الألمانية مقترحاتها بهذا الشأن للمستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد غد الثلاثاء.

واقترحت اللجنة الحكومية، وفق المصادر التي نقلت عنها رويترز، زيادات تدريجية كل عشر سنوات في سن معاشات التقاعد، وذلك وفقا لمتوسط العمر المتوقع، ليصل إلى 70 عاما بحلول عام 2092 استنادا لحساباتها الحالية.

وحسب القانون الألماني الحالي، فإن سن التقاعد سوف يصل إلى 67 عاما بحلول عام 2030. وتشمل المقترحات أيضاً إلغاء خيار التقاعد المبكر من سن 63 عاماً دون أي خصومات، نظرا لتكلفته العالية.

ويهدف صندوق تمويل معاشات التقاعد المقترح، وهو يشبه الصندوق الذي أسس في السويد للغرض نفسه- إلى استثمار المساهمات المالية من قبل العاملين وأرباب العمل في الأسواق المالية، وذلك بهدف زيادة مستويات المعاشات التقاعدية اعتبارا من عام 2040.

مشكلات صناديق التقاعد

وتواجه صناديق التقاعد في ألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية، مشكلات واسعة نتيجة ارتفاع متوسط أعمار السكان مع تقدم أنظمة الرعاية الصحية، الأمر الذي يعني المزيد من المدفوعات للمتقاعدين.

وفي الوقت ذاته، تراجعت أعداد المواليد بشكل واضح، مما أدى إلى تغيير التركيبة السكانية التقليدية، بحيث أصبحت نسبة أكبر من السكان في سن متقدمة، وهو ما يعرف بشيخوخة السكان.

وكان صندوق النقد الدولي اقترح مجموعة من الإجراءات لمواجهة المشكلة في ألمانيا، من بينها زيادة الاستثمارات في تدريب المهاجرين، والتوسع في عمل النساء، ورفع سن التقاعد.

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غير أن التوسع في قبول المهاجرين يواجه برفض حاد من أحزاب أقصى اليمين في ألمانيا، الأمر الذي دفع الحكومة للتوجه نحو رفع سن التقاعد.

معاشات غير كافية

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أن نصف الألمان يدخرون أموالا بشكل خاص استعدادا لمرحلة التقاعد.

وأكد 49% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أنهم يدخرون أموالا للتقاعد عبر وسائل مثل دفاتر التوفير، أو الأسهم.

وفي المقابل، أفاد 42% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم لا يقومون بأي ادخار للتقاعد، بينما امتنع 9% عن الإجابة.

وفي الوقت نفسه، يعتقد كثير من الأشخاص أن المعاش التقاعدي الحكومي لن يكون كافيا لتلبية احتياجاتهم مستقبلا، إذ أظهر استطلاع أجري بتكليف من مصرف "دويتشه بنك" الألماني العام الماضي أن 80% من المشاركين مقتنعون بأن المخصصات الحكومية للتقاعد لن تكفي للحفاظ على مستوى معيشتهم.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما هم الأقل إقبالا على اتخاذ إجراءات ادخارية خاصة للتقاعد.