صادرات النفط العراقي نحو أمريكا تهبط إلى الصفر

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام العراقي إلى الصفر خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو/حزيران 2026، مقارنة مع 107 آلاف برميل يوميا في الأسبوع السابق، في تطور يعكس تقلبات تدفقات الخام إلى السوق الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب البيانات الأسبوعية لواردات النفط الخام حسب بلد المنشأ، جاء العراق ضمن الدول التي لم تسجل أي صادرات نفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب نيجيريا وليبيا.

وتظهر البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط العراقي شهدت تذبذبا ملحوظا منذ بداية العام، إذ بلغت 325 ألف برميل يوميا في نهاية يناير/كانون الثاني، قبل أن تتراجع تدريجيا خلال الأشهر التالية، لتصل إلى 43 ألف برميل يوميا في الأسبوع الأخير مايو/أيار، ثم ترتفع إلى 107 آلاف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو/حزيران، قبل أن تهبط إلى الصفر في الأسبوع التالي.

كندا تتصدر

وحافظت كندا على موقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، بإمدادات بلغت نحو 3.78 ملايين برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، تلتها فنزويلا بنحو 535 ألف برميل يوميا، ثم المكسيك بـ249 ألف برميل يوميا.

وجاءت الإكوادور في المرتبة الرابعة بإمدادات بلغت 169 ألف برميل يوميا، تلتها البرازيل بنحو 133 ألف برميل يوميا، فيما سجلت السعودية 71 ألف برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أيضا تراجع واردات الخام الكولومبي إلى ألف برميل يوميا فقط، مقابل 154 ألف برميل يوميا في الأسبوع السابق.

ويأتي هذا التغير في تدفقات النفط إلى الولايات المتحدة في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات مرتبطة بإعادة ترتيب مسارات الإمداد وتطورات سوق النفط العالمية، وسط استمرار متابعة الأسواق لمستويات الطلب والمخزونات الأمريكية.

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تآكل المخزونات

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت مؤخرا انخفاض إجمالي مخزونات النفط الخام الأمريكية، بما يشمل المخزون التجاري والاحتياطي النفطي الإستراتيجي، بمقدار 17.2 مليون برميل خلال أسبوع واحد لتصل إلى 758.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 1985.

كما تراجعت المخزونات التجارية بمقدار 8.3 ملايين برميل إلى 418.2 مليون برميل، متجاوزة توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 4.6 ملايين برميل فقط.

ووفقا للبيانات، فقدت الولايات المتحدة نحو 96.25 مليون برميل من إجمالي مخزوناتها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل اعتماد عدد من الدول على النفط والمنتجات النفطية الأمريكية لسد فجوات الإمدادات الناجمة عن الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.