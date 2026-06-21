شراكة مصرية إماراتية لتطوير مشروع عمراني بـ3 مليارات دولار

وقعت ⁠⁠⁠⁠شركة ⁠⁠⁠⁠ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية في مصر ومجموعة ماجد الفطيم ⁠⁠⁠⁠الإماراتية اليوم الأحد عقد شراكة استثمارية لتطوير مشروع ⁠⁠⁠⁠عمراني بمدينة (مدى) في القاهرة الجديدة بقيمة 3.1 مليار دولار.

ويضم عقد الشراكة تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وسياحية على مساحة ‌‌‌‌553 فدانا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميدار أيمن القوصي للصحفيين -على هامش مراسم التوقيع- إن المشروع من المتوقع أن يدر إيرادات ⁠⁠⁠⁠تتراوح بين 200 مليار ⁠⁠⁠⁠و250 مليار جنيه مصري (نحو 4 إلى 5 مليارات دولار) خلال فترة تتراوح بين 15 و20 عاماً.

وقال رئيس ⁠⁠⁠⁠الوزراء المصري ⁠⁠⁠⁠مصطفى مدبولي إن المشروع سيشمل شقا ترفيهيا وآخر تجاريا "ومطاعم ومصانع مواد غذائية ‌‌‌‌وملابس كلها تعمل لخدمة هذا المشروع".

وأضاف "حينما نتحدث عن مشروع يتعلق بالتنمية العقارية، مثل مشروع اليوم، فنحن نتحدث عما يقرب من 90 إلى 95 نوعاً من الصناعة والمصانع المختلفة، وآلاف المصانع، التي ستعمل لكي تنتج كل المنتجات التي ستدخل في تنمية وتطوير هذا المشروع".

وتابع "هذه المصانع ستتيح فرص عمل لمئات الآلاف بل وملايين من الشباب والعمالة المصرية، كما تعمل لخدمة هذا المشروع العقاري وغيره من المشروعات المماثلة الأخرى".