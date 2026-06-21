الملك تشارلز يكشف بعد أيام سجله الضريبي

أبلغ قصر باكنغهام وسائل الإعلام البريطانية، أمس السبت، أن الملك تشارلز الثالث سيكشف عن فاتورة ضرائبه الشخصية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وذلك في وقت تخضع فيه الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية لنقاش عام متصاعد.

وصرح متحدث باسم قصر باكنغهام لوكالة الأنباء البريطانية أن تشارلز سيكون أول ملك يشارك معلوماته الضريبية.

وقال المتحدث "إن قرار القيام بذلك بصفته ملكا جاء بناء على رغبة صريحة من الملك نفسه، كجزء من التعديلات والتكيفات التي تم إجراؤها منذ اعتلائه العرش"، وأوضح المتحدث نفسه "هدفنا هو شرح جميع تفاصيل الشؤون المالية الملكية بطريقة تعزز الوضوح وسهولة الوصول، مع وضعها أيضا في سياقها التاريخي والدستوري".

وبموجب القانون البريطاني، يعفى ملوك البلاد من دفع ضرائب معينة، على الرغم من أنهم يدفعون بعض الرسوم على أساس طوعي منذ عقود.

كما أنه ليس على ملوك بريطانيا أي التزام بالكشف عن سجلاتهم وفواتيرهم الضريبية، لكن الفضائح الأخيرة المرتبطة بـالأمير السابق أندرو قد سلطت الضوء بقوة على الشؤون المالية للعائلة المالكة.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المعلومات الضريبية الخاصة بالملك تشارلز سيجري نشرها الخميس المقبل كجزء من الحسابات المالية الملكية السنوية.

القانون البريطاني

بموجب القانون البريطاني، لا يتعين على الملوك دفع ضريبة الدخل، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو ضريبة الميراث. ورغم ذلك منذ عام 1993 وبدءا من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، قاموا بدفع الضريبتين الأوليين (ضريبة الدخل والأرباح الرأسمالية) طواعية.

وضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة تفرض على الربح الصافي المحقق نتيجة بيع أصل رأسمالي مثل الأسهم، أو العقارات، أو السندات، أو العملات الرقمية، بعد أن ارتفعت قيمته عن سعر الشراء الأصلي.

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وقبل أن يعتلي تشارلز العرش في عام 2022، كشف عن مقدار الضرائب التي دفعها عندما كان أميرا لويلز.

وقد سعت العائلة المالكة إلى ترميم صورتها منذ الكشف عن معلومات تفيد بأن أندرو، شقيق تشارلز الأصغر، كان لديه علاقات مع الملياردير الأمريكي الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وكشف مدققو حسابات حكوميون هذا الشهر أن الأمير أندرو حقق دخلا من تأجير أكواخ من الباطن بينما كان يدفع "إيجارا رمزيا زهيدا" مقابل قصر لأكثر من عقدين.

منحة سيادية

وتخصص وزارة الخزانة (المالية) البريطانية دفعة سنوية تُعرف باسم "المنحة السيادية" لتغطية النفقات الرسمية للعائلة المالكة.

وتشمل مصادر الدخل الخاص لملك بريطانيا المحفظة العقارية التاريخية لدوقية لانكستر، وهي محفظة كبيرة ومتنوعة من الأراضي والعقارات والاستثمارات تقع في غرب إنجلترا.

وقد درت عقارات دوقية لانكستر على الملك دخلا سنويا قدره 26.8 مليون جنيه إسترليني ( 35.6 مليون دولار) بين عامي 2024 و2025.

وكانت لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني قد أطلقت العام الماضي تحقيقا بشأن الترتيبات الخاصة بالعقارات السكنية المقدمة لأعضاء العائلة المالكة.