إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام الشهر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية‎ عن متابعة استكمال الخطوات النهائية مع الجهات المختصة، تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وأمستردام في هولندا خلال الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل.

وقال رئيس الهيئة عمر الحصري في منشور له عبر منصة ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏"إكس" اليوم الأحد: "بعد سنوات من الغياب، سيرفرف العلم السوري مجددا في سماء أوروبا عبر رحلات مباشرة للخطوط الجوية السورية بين دمشق وأمستردام".

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية.

ووصف عمر الحصري هذا الإنجاز بأنه "ثمرة عمل وطني متواصل وجهود فنية وقانونية ودبلوماسية كبيرة".

وتابع: "أمستردام ليست سوى البداية، ونعمل على وجهات أخرى".

وأعلنت الهيئة العامة أمس السبت أن شركة العربية للطيران ستبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الشارقة وحلب في 4 يوليو/تموز المقبل.

كما أعلنت أول أمس الجمعة أن شركة طيران "دان إير" الرومانية ستبدأ في 1 يوليو/تموز أيضا تشغيل رحلات منتظمة ومباشرة بين بوخارست وحلب.

وكان عمر الحصري أعلن عن تقدم في المباحثات مع الجهات المختصة في ألمانيا بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين البلدين.