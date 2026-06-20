بي واي دي تنفي مخالفات بيئية في المجر وتواصل التوسع الأوروبي

رفضت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اتهامات بخرق القواعد البيئية في المجر أثناء بناء أول مصنع لها داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفة، بحسب وكالة بلومبرغ.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة ستيلا لي إن المزاعم المتعلقة بنقل تربة ملوثة من موقع المصنع في مدينة سيغيد جنوب المجر "ادعاءات غير صحيحة"، مضيفة: "لدينا محامٍ للرد على هذه الادعاءات لأننا لم نفعل أي شيء خاطئ".

وتحقق الشرطة المجرية في اتهامات تفيد بأن الشركة نقلت تربة سامة من موقع الإنشاء إلى موقع خارجي، في قضية تعكس تشددا أكبر من السلطات المجرية تجاه الجوانب البيئية المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية، وفق بلومبرغ.

وفي الوقت نفسه، أكدت لي أن "بي واي دي" تواصل دراسة مواقع لإنشاء مصنع ثانٍ في أوروبا، مع التركيز حاليا على تسريع تشغيل منشأتها في المجر. وقالت: "نريد رفع الطاقة التشغيلية لهذا المصنع في أسرع وقت ممكن".

وأضافت أن الشركة تدرس عدة خيارات للتوسع، تشمل الاستحواذ على مصنع قائم أو الدخول في شراكة أو بناء منشأة جديدة بالكامل.

وكانت لي قد ذكرت في وقت سابق من يونيو/حزيران أن تجميع السيارات في المصنع المجري سيبدأ خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وخلال زيارة إلى صربيا، التقت لي الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي عرض بلاده كموقع محتمل ضمن شبكة "بي واي دي" الإنتاجية في أوروبا، بحسب ما أوردته بلومبرغ.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسرّع فيه شركات السيارات الكهربائية الصينية توسعها الصناعي داخل أوروبا لتعزيز حضورها في السوق وتقليص تأثير القيود التجارية المفروضة على الواردات القادمة من الصين.