بتكوين ترتد صعودا بعد خسائر أسبوعية وتصفية 450 مليون دولار

ارتفعت بتكوين فوق مستوى 63 ألف دولار السبت، متعافية من خسائر سجلتها خلال الأيام الماضية، مع تقييم المستثمرين للتطورات التنظيمية في عدد من الأسواق الرئيسية واستمرار الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية، بحسب منصة إنفستنغ دوت كوم.

وصعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 1.7% إلى 63,453 دولارا، بعدما تراجعت في وقت سابق من الأسبوع دون مستوى 63 ألف دولار، في ظل موجة تقلبات أعقبت اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير.

وذكرت إنفستنغ دوت كوم أن أكثر من 450 مليون دولار من المراكز الاستثمارية المعتمدة على الرافعة المالية في سوق العملات المشفرة تعرضت للتصفية خلال الأسبوع الماضي، مع استحواذ المراكز الشرائية على الجزء الأكبر من الخسائر.

ورغم التعافي الأخير، ظل الحذر مسيطرا على معنويات المتعاملين، إذ أظهرت تعاملات سوق الخيارات استمرار الطلب على أدوات التحوط من الهبوط، فيما أشارت مراكز العقود الآجلة إلى استعداد المستثمرين لمزيد من التقلبات على المدى القريب.

وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون متابعة طرح الأسهم الممتازة لشركة "ستراتيجي"، الذي يحظى باهتمام واسع داخل سوق الأصول الرقمية خلال الفترة الأخيرة.

مكاسب واسعة للعملات المشفرة

وسجلت العملات المشفرة الرئيسية الأخرى مكاسب جماعية، إذ ارتفعت إيثريوم بنحو 2.1% إلى 1,725 دولارا، فيما صعدت ريبل بأكثر من 2%.

كما قفزت سولانا بنحو 4.6%، وارتفعت كاردانو 2.2%، فيما أضافت عملة بي إن بي نحو 2.7%.

أما دوجكوين فارتفعت بنحو 2.2%، في حين تراجعت عملة ترمب الرقمية بنحو 0.7%.

ورأت إنفستنغ دوت كوم أن هذه التطورات تعكس تنامي حضور الأصول الرقمية في النقاشات التنظيمية والمالية حول العالم، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل في الأسواق.