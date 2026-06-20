انخفاض واردات مصر من القمح إلى 12.5 مليون طن

قال ⁠وزير ⁠الزراعة المصري علاء فاروق -اليوم السبت- إن واردات ⁠مصر من القمح انخفضت إلى ⁠حوالي 12.5 مليون طن في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 13.2 مليون ‌طن في العام المالي السابق.

كما أوضح فاروق أن الإنتاج المحلي للقمح ارتفع بأكثر من 6.5% على ⁠أساس سنوي، ليتجاوز ⁠10 ملايين طن في السنة المالية 2025-2026.

وأضاف أن منظومة ⁠التوريد الحكومية سجلت أعلى ⁠معدلاتها وتقترب من ⁠المستهدف عند 5 ملايين طن بنهاية الموسم الذي يستمر حتى منتصف أغسطس/آب المقبل.

وقبل أكثر من أسبوع نقلت رويترز عن مزارعين وتجار ومسؤولين قولهم إن مصر اشترت كمية قياسية من محصول القمح المحلي وتسير بخطوات واثقة لتحقيق هدف شراء 5 ملايين طن هذا الموسم، وذلك بعد إصلاحات تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على الاستيراد.

وتشير بيانات رسمية إلى أن إجمالي الكمية التي اشترتها الحكومة بالفعل بلغت 4.6 مليون طن من القمح للموسم الذي بدأ في منتصف أبريل/نيسان الماضي ويمتد حتى منتصف أغسطس/آب المقبل، وهي الكمية الأكبر على الإطلاق.