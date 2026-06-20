اقتصاد|مصر

انخفاض واردات مصر من القمح إلى 12.5 مليون طن

حفظ

CAIRO, EGYPT - MAY 16: Wheat harvesting in Qursaya island on May 16, 2022 in Cairo, Egypt. Last month, Egypt introduced price controls on commercially sold bread in response to the rising price of wheat. Egypt imports 80% of its wheat supply from Russia and Ukraine, whose production and export have been disrupted by the invasion. (Photo by Roger Anis/Getty Images)
الإنتاج المحلي للقمح ارتفع بأكثر من 6.5% على ⁠أساس سنوي (غيتي)
Published On 20/6/2026

قال ⁠وزير ⁠الزراعة المصري علاء فاروق -اليوم السبت- إن واردات ⁠مصر من القمح انخفضت إلى ⁠حوالي 12.5 مليون طن في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 13.2 مليون ‌طن في العام المالي السابق.

كما أوضح فاروق أن الإنتاج المحلي للقمح ارتفع بأكثر من 6.5% على ⁠أساس سنوي، ليتجاوز ⁠10 ملايين طن في السنة المالية 2025-2026.

وأضاف أن منظومة ⁠التوريد الحكومية سجلت أعلى ⁠معدلاتها وتقترب من ⁠المستهدف عند 5 ملايين طن بنهاية الموسم الذي يستمر حتى منتصف أغسطس/آب المقبل.

وقبل أكثر من أسبوع  نقلت رويترز عن مزارعين وتجار ومسؤولين قولهم إن مصر اشترت كمية قياسية من محصول القمح المحلي وتسير بخطوات واثقة لتحقيق هدف شراء 5 ملايين طن هذا الموسم، وذلك بعد إصلاحات تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على الاستيراد.

وتشير بيانات رسمية إلى أن إجمالي الكمية التي اشترتها الحكومة بالفعل بلغت 4.6 مليون طن من القمح للموسم الذي بدأ في منتصف أبريل/نيسان الماضي ويمتد حتى منتصف أغسطس/آب المقبل، وهي الكمية الأكبر على الإطلاق.

المصدر: رويترز

إعلان