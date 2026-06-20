اليابان تستهدف استثمارات بقيمة 2.3 تريليون دولار بحلول 2040

تعتزم اليابان إطلاق خطة استثمارية تستهدف ضخ نحو 370 تريليون ين (حوالي 2.3 تريليون دولار) من الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2040 في 17 قطاعا استراتيجيا، ضمن استراتيجية النمو الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، بحسب ما نقلته صحيفة نيكي اليابانية.

وذكرت الصحيفة أن الخطة، المتوقع الإعلان عنها الأسبوع المقبل، ستركز على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتطوير الفضاء، في إطار مساعي الحكومة لاستخدام الإنفاق العام كرافعة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت أن الحكومة تدرس إنشاء إطار تمويلي متعدد السنوات لضمان استقرار الإنفاق على المشروعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي، مع إمكانية تمويل جزء من هذه الاستثمارات عبر سندات مرحلية.

وتُستخدم هذه السندات لتغطية الاحتياجات التمويلية المؤقتة مع توفير آليات محددة لسدادها مستقبلا، في محاولة للتوفيق بين زيادة الإنفاق والحفاظ على الانضباط المالي، رغم ارتفاع مستويات الدين العام الياباني.

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيسة الوزراء على ما أوردته الصحيفة، وفق ما نقلته رويترز.