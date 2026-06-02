"غولدمان ساكس" يرتب إحدى أكبر عمليات الإدراج في بورصة الكويت

يعمل بنك "غولدمان ساكس " الأمريكي على ترتيب طرح أولي محتمل لمنصة "بوتيكات " الكويتية المتخصصة في بيع منتجات التجميل والأزياء عبر الإنترنت، في صفقة قد تمنح الشركة تقييما يتجاوز مليار دولار، وتصبح من أكبر عمليات الإدراج الخاصة في تاريخ الكويت، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات.

وقالت الوكالة إن الطرح قد يتم في الربع الأول من العام المقبل، فيما لا تزال المناقشات في مراحلها الأولية ولم يُحسم بعد حجم الصفقة أو توقيتها النهائي. وأضافت أن "بوتيكات " كانت قد حصلت على تقييم بلغ نحو 500 مليون دولار في جولة تمويل خلال عام 2019.

وإذا مضت الصفقة قدما، فستصبح "بوتيكات " أول منصة تجارة إلكترونية تُدرج في بورصة الكويت، والبالغة قيمتها السوقية نحو 167 مليار دولار، كما سيحصل "غولدمان ساكس " على أول تفويض استشاري لإدراج عام أولي في البلاد منذ افتتاح مكتبه في الكويت العام الماضي، وفقا لبلومبيرغ.

توسع في الكويت

وأشارت بلومبيرغ إلى أن مؤسسات مالية عالمية أخرى، من بينها "كارلايل غروب " و "فرانكلين تمبلتون " و "ستيت ستريت "، تسعى أيضا إلى تعزيز وجودها في الكويت، في إطار جهود الدولة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للأعمال.

وأضافت الوكالة أن الحرب على إيران ألقت بظلالها على المنطقة وأثارت حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة هذه التوسعات، إلا أن شركات أمريكية عملاقة واصلت دعمها لأسواق الخليج، وبناء علاقات أوثق مع الصناديق السيادية التي أصبحت من أبرز المستثمرين العالميين.

والصناديق السيادية أو صناديق الثروة السيادية هي صناديق استثمارية تملكها الدول ولكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية وتأتي أغلب مواردها من إيرادات المواد الأولية وعلى رأسها النفط، والهدف هو إدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للدولة وفق خطة تجارية ربحية في عمليات استثمارية ذات أمد طويل خارج دول المنشأ.

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وذكرت وكالة بلومبيرغ أن "غولدمان ساكس " ينافس أيضا للحصول على تفويض محتمل بقيمة 10 مليارات دولار لصالح ذراع إدارة الأصول التابعة له من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تدير الصندوق السيادي الكويتي، والذي تتجاوز أصوله تريليون دولار.

تعافٍ في سوق الطروحات

ورأت بلومبيرغ أن سوق الاكتتابات العامة في المنطقة بدأت تظهر مؤشرات تعافٍ بعد واحدة من أبطأ البدايات منذ سنوات، وهو التباطؤ الذي بدأ قبل الحرب على إيران.

وأضافت أن عددا من الشركات السعودية يمضي قدما في خطط الإدراج في سوق الأسهم، بينما أعلنت شركة أسمدة في سلطنة عمان هذا الأسبوع طرح أسهمها للاكتتاب العام للمرة الأولى.

أما في الكويت، فقد شهدت السوق عددا محدودا من الطروحات خلال السنوات الأخيرة. ولفتت بلومبيرغ إلى أن شركة "ترولي للتجارة العامة " جمعت نحو 193 مليون دولار من طرحها العام الأولي في وقت سابق من العام الجاري، فيما ارتفع سهمها بأكثر من 50% منذ إدراجه في مارس/آذار الماضي.

وتأسست "بوتيكات " عام 2015، وتتيح للمشاهير الخليجيين والعرب بيع المنتجات عبر متاجر افتراضية على منصتها الرقمية، وتنشط الشركة في كافة الأسواق الخليجية الستة.