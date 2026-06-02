بتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ شهرين

تراجعت بتكوين، اليوم الثلاثاء، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى في شهرين، مع تعرض سوق العملات المشفرة لضغوط متزايدة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأصول عالية المخاطر خلال الفترة المقبلة.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 4.45% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتتداول قرب 69.4 ألف دولار، فيما تراجعت عملة إيثر بنحو 0.6% إلى 1970 دولارا، وهبط مؤشر "كوين ديسك 20" الأوسع نطاقا بنسبة 3.2%.

وجاء التراجع في وقت سجلت فيه صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لبتكوين في الولايات المتحدة 11 جلسة متتالية من السحوبات الصافية، في أطول موجة نزوح للأموال منذ إطلاق هذه الصناديق، مع خروج نحو 3.45 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيانات نقلها موقع "كوين ديسك" المتخصص في أخبار العملات المشفرة.

وصناديق المؤشرات المتداولة الفورية هي صناديق استثمارية تباع وتشترى في البورصة مثل الأسهم العادية، وتتميز بأنها تشتري وتمتلك الأصول الحقيقية (الفعليّة) مباشرة التي تتبع سعرها، وليس مجرد عقود مستقبلية أو مشتقات مالية.

زيادة الضغوط

وزادت الضغوط على السوق بعد إعلان شركة "إستراتيجي"، أكبر مالك مؤسسي لبتكوين، بيع 32 وحدة من العملة مقابل نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن بعض المحللين قللوا من أهمية الصفقة مقارنة بحجم حيازات الشركة.

وقال بيير روشار، الباحث المتخصص في بتكوين وعضو مجلس إدارة شركة "سترايف"، إن بيع "إستراتيجي" لا يفسر وحده الهبوط الأخير، معتبرا أن "الانفجار القوي في أسهم الذكاء الاصطناعي يسحب جزءا كبيرا من السيولة الفائضة في الأسواق".

وأضاف روشار أن قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة حدّا من توقعات خفض أسعار الفائدة، رغم استمرار قوة الأساسيات الداعمة لبتكوين.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره الجمعة، إذ قد يؤدي استمرار قوة البيانات الاقتصادية إلى زيادة الضغوط على العملات المشفرة، بينما قد تساهم مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في دعم عودة بتكوين فوق مستوى 70 ألف دولار.