اليوان الصيني عند أعلى مستوى في 3 سنوات مقابل الدولار

سجل اليوان الصيني ارتفاعا طفيفا أمام الدولار اليوم الثلاثاء ليبلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم التطورات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

وارتفع اليوان في السوق المحلية إلى مستوى 6.7621 يوان للدولار خلال التعاملات الصباحية، وهو الأقوى منذ فبراير/شباط 2023، قبل أن يستقر قرب 6.7625 يوان للدولار. كما صعد اليوان في المعاملات الخارجية إلى 6.7609 للدولار، مواصلا مكاسبه الأخيرة.

جاء هذا الأداء في ظل متابعة المستثمرين بحذر للمستجدات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وكان لبنان قد أعلن، أمس الاثنين، وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل، في خطوة اعتُبرت مؤشرا محدودا على خفض التصعيد بعد أشهر من المواجهات التي أسهمت في توسيع دائرة التوتر الإقليمي.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استمرار وقف إطلاق نار قد يصبح موضع مراجعة على خلفية التطورات الميدانية في لبنان.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أن المحادثات مع إيران ما زالت مستمرة "بوتيرة سريعة"، ما أبقى آمال الأسواق قائمة بإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية خلال الفترة المقبلة.

الأسواق متفائلة

ويرى محللون أن تحسن شهية المخاطرة العالمية وتراجع المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة أسهما في دعم العملة الصينية.

وقال محللو بنك "إيه إن زد" في مذكرة بحثية إن الأسواق لا تزال متفائلة بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق من شأنه إنهاء التوترات وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بشكل طبيعي.

وفي ضوء هذه التطورات، رفع البنك توقعاته لأداء اليوان خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري إلى 6.75 و6.73 يوان للدولار على التوالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 6.80 و6.75.

وأرجع البنك ذلك إلى القوة التي أظهرها اليوان خلال الأسابيع الماضية، مع الإبقاء على توقعاته بوصول العملة الصينية إلى مستوى 6.70 يوان للدولار بنهاية العام.