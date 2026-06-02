أكديطال المغربية توسع استثماراتها في السعودية بمستشفى ثالث

تعتزم مجموعة أكديطال المغربية، المتخصصة في إدارة المستشفيات، بناء مستشفى ثالث في السعودية بعد استحواذها على قطعة أرض في العاصمة الرياض، في إطار خطتها للتوسع الإقليمي وتعزيز حضورها في أسواق الخليج.

وقال مدير الاتصالات بالمجموعة عبد القدوس حفصي، اليوم الثلاثاء، إن المشروع الجديد يأتي ضمن برنامج استثماري بقيمة 1.4 مليار دولار، يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمجموعة في السعودية إلى ألف سرير بحلول عام 2030.

وتستعد الشركة المغربية أيضا لبدء تشغيل مستشفى المشاري في الرياض خلال الصيف الحالي، بعد الانتهاء من أعمال التجديد وإعادة إطلاقه تحت اسم مستشفى "أكديطال العليا".

توسع إقليمي

ولا يقتصر توسع أكديطال على السوق السعودية، إذ تنتظر المجموعة في تونس الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ على مجموعة مصحات التوفيق مقابل 90 مليون دولار.

كما تواصل تنفيذ مشروع صحي في دولة الإمارات، ويشمل إنشاء مستشفى ومركز لعلاج الأورام في إمارة دبي بطاقة استيعابية تبلغ 180 سريرا.

وتدير أكديطال حاليا 41 مستشفى موزعة على 24 مدينة مغربية، بطاقة إجمالية تبلغ 4 آلاف و505 أسرة.

وسجلت المجموعة المغربية المدرجة ببورصة الدار البيضاء نموا قويا في نتائجها المالية خلال 2025، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 49% لتصل إلى 4.41 مليارات درهم مغربي (نحو 481 مليون دولار)، مدعومة بالتوسع في الخدمات الصحية وزيادة الطاقة التشغيلية لمصحاتها.