اقتصاد|الشرق الأوسط

صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط تواجه تعافيا بطيئا بعد حرب إيران

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The offices of the National Bank of Abu Dhabi headquarters are seen in Abu Dhabi, in this April 3, 2013 file photo. There is a growing list of banks in the Gulf Arab region which, flush with liquidity and backed by sound capital bases, are reviving mergers and acquisitions in the financial sector - an industry which until last year had seen little action since the 2008 credit crisis. Banks, such as National Bank of Abu Dhabi, National Bank of Kuwait, Dubai's Mashreq, Abu Dhabi's First Gulf Bank, Morocco's Attijariwafabank and Lebanon's Audi Bank are all keen on expanding through acquisitions, bankers said. To match story MIDEAST-BANKS/M&A REUTERS/Ben Job/Files (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: BUSINESS)
صفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية أمام مرحلة تعافٍ أبطأ بعد انتهاء الحرب (رويترز)
Published On 19/6/2026

تواجه سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فترة تعافٍ قد تمتد لأشهر بعد انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين والممولين تجاه المخاطر الجيوسياسية التي كشفتها الأزمة الأخيرة، وفق تقرير نشرته منصة زاوية.

وأوضح التقرير أن النشاط التفاوضي في المنطقة عاد تدريجيا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إلا أن العديد من الصفقات التي جرى تأجيلها خلال فترة الحرب لا تزال بحاجة إلى وقت قبل استعادتها لمسارها الطبيعي، مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم المخاطر الإقليمية وانعكاساتها على التقييمات والتمويل.

ونقل التقرير عن مصرفيين ومستشارين متخصصين في الصفقات أن حالة عدم اليقين التي صاحبت إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة التجارة والطاقة دفعت العديد من الشركات إلى تجميد قرارات الاستحواذ أو تأجيل مراحل متقدمة من التفاوض، خصوصا في القطاعات الأكثر ارتباطا بالتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن أسس النشاط الاستثماري في المنطقة لا تزال قائمة، مدعومة بفوائض مالية لدى الصناديق السيادية الخليجية وبرامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج، ما قد يساعد على استئناف الصفقات بمجرد انحسار المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية.

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 8: A man looks on while others arrive to participate at the first annual ' Bab Rizq Jameel' a job opportunity fair for Saudi youth that is taking place at the Riyadh Convention Center on December 8, 2015 in Riyadh , Saudi Arabia. Bab Rizq Jameel is a growing initiative that was launched with just two jobs in 2003 by a Saudi businessman to create jobs for Saudi men and women by linking them with with the companies that are looking for their skills. BRJ has helped 280.000 Saudi men and women to find training and work in Saudi Arabia. (Photo by Jordan Pix/ Getty Images)
إعادة تقييم المخاطر أولوية متقدمة لدى المستثمرين بعد اضطرابات الخليج الأخيرة (غيتي)

ويبرز الخليج باعتباره المحرك الرئيسي لنشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة، إذ واصلت الصناديق السيادية والشركات الكبرى تنفيذ استراتيجيات توسع محلية وعابرة للحدود خلال السنوات الأخيرة، بينما تصدرت السعودية والإمارات معظم الصفقات الكبرى في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، فإن التأثير الأكبر للحرب لم يتمثل في إلغاء الصفقات بقدر ما تمثل في إبطاء عملية اتخاذ القرار ورفع متطلبات الفحص النافي للجهالة وتقييم المخاطر، وهو ما يرجح أن يطيل دورة إبرام الصفقات خلال النصف الثاني من العام الجاري. كما أن عودة النشاط إلى مستويات ما قبل الحرب ستعتمد بدرجة كبيرة على استقرار الأوضاع الأمنية في الخليج واستمرار تدفق التمويل إلى الأسواق الإقليمية.

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وأضاف التقرير أن المستثمرين الدوليين ما زالوا ينظرون إلى المنطقة باعتبارها سوقا جذابة على المدى الطويل، لكن الحرب الأخيرة دفعتهم إلى منح عامل المخاطر الجيوسياسية وزنا أكبر في قرارات الاستثمار والتوسع، وهو ما قد ينعكس على وتيرة إتمام الصفقات خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: وكالات

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