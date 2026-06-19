رويترز: هجمات المسيرات الأوكرانية تخفض إنتاج البنزين الروسي 25%

قال مصدران ‌‌مطلعان لرويترز إن إنتاج روسيا اليومي من البنزين ⁠⁠انخفض بشكل حاد ⁠⁠خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تسببت هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة في توقف العمل بمصاف رئيسية لتكرير النفط في وسط البلاد.

وأشار ⁠⁠المصدران إلى أن روسيا فقدت حوالي 25% من إنتاجها من البنزين، مقارنة بالمتوسط اليومي في يونيو/حزيران 2025، إذ تراجع الإنتاج ⁠⁠إلى حوالي 90 ألف طن (765 ألف برميل) يوميا.

وأضاف المصدران أن إغلاق مصفاة موسكو ومصفاة تانيكو في تتارستان، وهما من أكبر المصافي، في ‌‌الأسبوع ‌‌الماضي أدى إلى خسارة 15 ألف طن يوميا، مما دفع الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ شهور.

وكثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على مواقع الطاقة الروسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى تعطيل العمليات في المصانع الرئيسية، الأمر الذي تسبب في نقص الوقود وارتفاع أسعار البنزين بالتجزئة في بعض مناطق البلاد.

وفي المقابل شنت روسيا هجمات بالمسيرات على عدة مدن أوكرانية صباح الجمعة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، مما أسفر عن مقتل 3 أفراد على الأقل وإصابة آخرين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة أن الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا "ستستمر".

تأتي هذه الضربات غداة هجوم جوي أوكراني ضخم بطائرات مسيّرة أسفر عن أضرار جسيمة في منطقة موسكو، بما في ذلك حريق في مصفاة نفط رئيسية بالعاصمة.

هجمات مستمرة

وذكر المصدران أن إنتاج البنزين انخفض هذا ⁠⁠الأسبوع بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنة ⁠⁠بالمستويات المسجلة في مارس/آذار من هذا العام، قبل بدء الهجمات المكثفة على مصافي التكرير الروسية.

وأشار المصدران إلى أن انخفاض إنتاج البنزين ينذر بحدوث نقص في الوقود ⁠⁠في روسيا. ويقدر الاستهلاك المحلي للبنزين خلال ذروة موسم الصيف بما لا يقل عن 110 ⁠⁠آلاف طن يوميا.

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وتابع المصدران أن الإنتاج انخفض ⁠⁠بشكل مطرد من حوالي 120 ألف طن يوميا في مارس/آذار إلى 110 آلاف طن في أبريل/نيسان و100 ألف طن في مايو/أيار، قبل أن يصل ‌‌إلى 90 ألف طن يوميا في يونيو/حزيران.

تخفيض الفائدة الروسية

وفي سياق متصل خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة ⁠⁠القياسي ⁠⁠25 نقطة أساس إلى 14.25% اليوم الجمعة، وهو ما يقل عن 50 ⁠⁠نقطة أساس توقعها محللون، مشيرا إلى مخاطر ناجمة عن تبني نهج متساهل في سياسة ⁠⁠الميزانية وتراجع إنتاج الوقود.

وقال البنك المركزي "زادت احتمالات ارتفاع التضخم بسبب انخفاض مؤقت في إنتاج وقود السيارات"، وهو أول تأكيد رسمي من جهة رفيعة المستوى على مدى تأثير ⁠⁠الهجمات على الاقتصاد، وفق رويترز.

وظهرت رئيسة ⁠⁠البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بعد غياب ثلاثة أسابيع، الأمر الذي أثار تكهنات بأنها قد تترك منصبها، لتقول في مؤتمر ⁠⁠صحفي بعد قرار خفض الفائدة إنها كانت مصابة بالإنفلونزا وفقدت ⁠⁠صوتها لبعض الوقت.

وذكرت هيئة ⁠⁠الإحصاء الروسية (روستات) أن متوسط أسعار البنزين في روسيا ارتفع 1% خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو/حزيران. وزادت أسعار البنزين 6.6% منذ ‌‌بداية ‌‌العام، مقارنة مع معدل التضخم الذي بلغ 5.3%.