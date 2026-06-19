اقتصاد|طاقة|روسيا

رويترز: هجمات المسيرات الأوكرانية تخفض إنتاج البنزين الروسي 25%

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Smoke rises from an oil refinery following a Ukrainian drone attack in the course of Russia-Ukraine conflict, in Moscow, Russia, June 18, 2026, in this picture obtained from social media. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
استهداف أحد مصافي النفط في موسكو بمسيرات اوكرانية (رويترز)
Published On 19/6/2026

قال مصدران ‌‌مطلعان لرويترز إن إنتاج روسيا اليومي من البنزين ⁠⁠انخفض بشكل حاد ⁠⁠خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تسببت هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة في توقف العمل بمصاف رئيسية لتكرير النفط في وسط البلاد.

وأشار ⁠⁠المصدران إلى أن روسيا فقدت حوالي 25% من إنتاجها من البنزين، مقارنة بالمتوسط اليومي في يونيو/حزيران 2025، إذ تراجع الإنتاج ⁠⁠إلى حوالي 90 ألف طن (765 ألف برميل) يوميا.

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وأضاف المصدران أن إغلاق مصفاة موسكو ومصفاة تانيكو في تتارستان، وهما من أكبر المصافي، في ‌‌الأسبوع ‌‌الماضي أدى إلى خسارة 15 ألف طن يوميا، مما دفع الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ شهور.

وكثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على مواقع الطاقة الروسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى تعطيل العمليات في المصانع الرئيسية، الأمر الذي تسبب في نقص الوقود وارتفاع أسعار البنزين بالتجزئة في بعض مناطق البلاد.

وفي المقابل شنت روسيا هجمات بالمسيرات على عدة مدن أوكرانية صباح الجمعة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، مما أسفر عن مقتل 3 أفراد على الأقل وإصابة آخرين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة أن الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا "ستستمر".

تأتي هذه الضربات غداة هجوم جوي أوكراني ضخم بطائرات مسيّرة أسفر عن أضرار جسيمة في منطقة موسكو، بما في ذلك حريق في مصفاة نفط رئيسية بالعاصمة.

Thick plumes of smoke with flames rise from an oil refinery following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in the course of Russia-Ukraine conflict, in Moscow, Russia, June 18, 2026, in this picture obtained from social media. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
الهجمات المسمرة على المصافي أدت لتراجع إنتاج الوقود (رويترز)

هجمات مستمرة

وذكر المصدران أن إنتاج البنزين انخفض هذا ⁠⁠الأسبوع بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنة ⁠⁠بالمستويات المسجلة في مارس/آذار من هذا العام، قبل بدء الهجمات المكثفة على مصافي التكرير الروسية.

وأشار المصدران إلى أن انخفاض إنتاج البنزين ينذر بحدوث نقص في الوقود ⁠⁠في روسيا. ويقدر الاستهلاك المحلي للبنزين خلال ذروة موسم الصيف بما لا يقل عن 110 ⁠⁠آلاف طن يوميا.

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وتابع المصدران أن الإنتاج انخفض ⁠⁠بشكل مطرد من حوالي 120 ألف طن يوميا في مارس/آذار إلى 110 آلاف طن في أبريل/نيسان و100 ألف طن في مايو/أيار، قبل أن يصل ‌‌إلى 90 ألف طن يوميا في يونيو/حزيران.

In this photo taken from a video provided by the Central Bank of Russia press service, Central Bank Governor Elvira Nabiullina holds a regular press conference following a board meeting in Moscow, Russia, on Friday, June 19, 2026. (Central Bank of Russia press service via AP)
رئيسة ⁠⁠البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بررت غيابها عن الأنظار 3 أسابيع بالإصابة بالأنفلونزا (أسوشيتدبرس)

تخفيض الفائدة الروسية

وفي سياق متصل خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة ⁠⁠القياسي ⁠⁠25 نقطة أساس إلى 14.25% اليوم الجمعة، وهو ما يقل عن 50 ⁠⁠نقطة أساس توقعها محللون، مشيرا إلى مخاطر ناجمة عن تبني نهج متساهل في سياسة ⁠⁠الميزانية وتراجع إنتاج الوقود.

وقال البنك المركزي "زادت احتمالات ارتفاع التضخم بسبب انخفاض مؤقت في إنتاج وقود السيارات"، وهو أول تأكيد رسمي من جهة رفيعة المستوى على مدى تأثير ⁠⁠الهجمات على الاقتصاد، وفق رويترز.

وظهرت رئيسة ⁠⁠البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بعد غياب ثلاثة أسابيع، الأمر الذي أثار تكهنات بأنها قد تترك منصبها، لتقول في مؤتمر ⁠⁠صحفي بعد قرار خفض الفائدة إنها كانت مصابة بالإنفلونزا وفقدت ⁠⁠صوتها لبعض الوقت.

وذكرت هيئة ⁠⁠الإحصاء الروسية (روستات) أن متوسط أسعار البنزين في روسيا ارتفع 1% خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو/حزيران. وزادت أسعار البنزين 6.6% منذ ‌‌بداية ‌‌العام، مقارنة مع معدل التضخم الذي بلغ 5.3%.

المصدر: الفرنسية + رويترز

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