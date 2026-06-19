تراجع النفط يدعم الأسهم العالمية رغم ضغوط الفائدة الأمريكية

سجلت الأسهم العالمية أداء متباينا أمس الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة، بينما واصل المستثمرون تقييم تداعيات السياسة النقدية الأمريكية بعد إشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفدرالي.

فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية بدعم من هبوط أسعار الخام وتحسن شهية المخاطرة، إذ صعد مؤشر ناسداك المركب بنحو 1.5%، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1%، بينما سجل مؤشر داو جونز مكاسب محدودة.

وذكرت رويترز أن تراجع أسعار النفط خفف المخاوف من عودة الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة، ما عزز الإقبال على أسهم التكنولوجيا وقطاع النمو. وفي المقابل ظل المستثمرون حذرين في ظل توقعات استمرار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

الخليج والنفط

وجاء تحسن معنويات المتداولين في الأسواق العالمية عقب تراجع أسعار النفط بعد انحسار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وسط تفاؤل بإمكانية استمرار تدفق النفط من المنطقة.

وبحسب رويترز، رأى المستثمرون أن انخفاض الخام يقلص احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لصدمة طاقة جديدة، بعدما أدت المخاوف المرتبطة بالملاحة وإمدادات النفط إلى ارتفاع الأسعار بقوة خلال الأسابيع الماضية.

وفي المقابل، ضغط تراجع النفط على أسهم شركات الطاقة في عدد من الأسواق العالمية، مع تراجع التوقعات المرتبطة بأرباح منتجي النفط والغاز.

أوروبا

أنهت الأسهم الأوروبية الجلسة على انخفاض طفيف بعد موجة صعود استمرت عدة أيام. وذكرت رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع بنحو 0.3%، منهيا سلسلة مكاسب امتدت لخمس جلسات متتالية.

وقادت أسهم شركات الطاقة الخسائر مع انخفاض أسعار الخام، بينما استفادت شركات السفر والترفيه من تراجع تكاليف الوقود.

آسيا

وأغلقت الأسواق الآسيوية تداولات أمس على ارتفاع مدعومة بانخفاض أسعار الطاقة وتحسن الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وذكرت رويترز أن المستثمرين ركزوا على تراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط أكثر من تركيزهم على لهجة الاحتياطي الفدرالي المتشددة.

إعلان

واستفادت أسواق المنطقة من انخفاض تكاليف الطاقة، وهو عامل أساسي لاقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط والغاز. كما عزز تراجع الخام التوقعات بانحسار الضغوط التضخمية وتحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وبشكل عام، دعمت أسعار النفط المنخفضة معظم الأسواق العالمية، في حين بقيت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية العامل الرئيس الذي يحد من اندفاع المستثمرين في أسواق الأسهم نحو مزيد من المخاطرة.