الين يقترب من أدنى مستوى في 40 عاما

ظل الين يحوم قرب أدنى مستوياته في نحو أربعة عقود الجمعة، وسط ترقب الأسواق لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه، بعدما فشل كل من الاتفاق الأمريكي الإيراني ورفع أسعار الفائدة في اليابان في وقف تراجعه المستمر.

وصعد الدولار إلى 161.8 ين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، مقتربا من مستوى 161.96 الذي سجله في يوليو/تموز 2024. وأي ارتفاع إضافي للدولار سيدفعه إلى أعلى مستوياته أمام الين منذ عام 1986.

وجرى تداول الدولار عند 161.3 ين في أحدث التعاملات الجمعة، لكن المتداولين ظلوا على أهبة الاستعداد تحسبا لتدخل السلطات اليابانية في الأسواق مباشرة لدعم العملة كما فعلت في أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار من هذا العام.

تأثير الفائدة وخطط تاكايتشي

وتشكل أسعار الفائدة اليابانية، التي تظل أقل بكثير من ⁠نظيراتها في في الاقتصادات المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا، ضغطا على الين، وتساهم في خفيض سعر صرفه مقابل الدولار واليورو.

وذكرت فايننشال تايمز أن بنك اليابان رفع سعر الفائدة إلى نحو 1%، لترتفع تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ 31 عاما.

وأضافت الصحيفة أن الزيادة البالغة 0.25 نقطة مئوية، والتي كانت متوقعة على نطاق واسع، تمثل خطوةً هامة في جهود البنك المركزي الياباني لتطبيع السياسة النقدية بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

وأدت المخاوف بشأن خطط الإنفاق التي ⁠أعلنتها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى تقويض ⁠ثقة المستثمرين وأثارت مخاوف من زيادة العجز في الموازنة العامة للبلاد.

ارتفاع الدولار

وزاد الدولار بشكل حاد هذا الأسبوع، الأمر الذي زاد الضغوط على الين، إذ ارتفع 1% مقابل عملات رئيسية أخرى، ‌ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا.

ويرجع ذلك جزئيا إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء، الذي قام بتثبيت سعر الفائدة.

إعلان

وقال فرانشيسكو بيسولي محلل العملات الأجنبية لدى آي.إن.جي لرويترز "على المدى القريب، قد يستفيد الدولار، لفترة من الحماس الذي أعقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي"، الأمر الذي أعطى دفعة للدولار أمام العملات الأخرى.

كما حظيت العملة الأمريكية، التي تُعتبر ملاذا آمنا، بدعم اليوم الجمعة بسبب التوتر المحيط بالاتفاق بين الولايات ⁠المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وأعلنت سويسرا أن المحادثات الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين لن تُعقد اليوم.

وارتفع الدولار مقابل عملات أوروبية في وقت مبكر من ⁠اليوم، لكن هذا الارتفاع بدأ يتلاشى بحلول المساء في أوروبا.

ووصل ⁠اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1418 دولار قبل أن ينتعش ليتداول مرتفعا قليلا عند 1.1464 دولار.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 1.3164 دولار، لكنه استقر في النهاية عند 1.322 دولار، ‌مرتفعا 0.1 % خلال اليوم.