إيران تعفي السفن من رسوم عبور مضيق هرمز 60 يوما

قالت ⁠السلطات الإيرانية الجمعة إنها ستعفي ⁠السفن من الرسوم المقررة لعبور مضيق هرمز ⁠خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة ‌هذا الأسبوع.

وأوضحت هيئة مضيق الخليج الفارسي في بيان نقلته رويترز، أن السفن الراغبة في عبور المضيق خلال فترة سريان الاتفاق ⁠المؤقت يجب أن ⁠تقدم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من وصولها.

وستعفي ⁠إيران السفن من رسوم الخدمات ⁠الأمنية والبيئية والمتعلقة بالسلامة ⁠والتأمين خلال هذه الفترة، مع إلزامها بتنسيق مساراتها وأوقات عبورها ‌مسبقا بسبب وجود مناطق متأثرة بالألغام ولضمان سلامة الملاحة.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال في بيان الخميس إن هيئة مضيق هرمز ستتخذ إجراءات لتسريع إصدار تصاريح عبور السفن عبر المضيق، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن.

وجاء في البيان، الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن عمليات إزالة الألغام ستُنفذ بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام اباد مع إلزام السفن بالالتزام بالمسار والتوقيت اللذين تحددهما الهيئة.

مخاوف مضيق هرمز

ذكرت وكالة بلومبرغ أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد خفت صباح الجمعة، بعد يوم من استئناف تدفقات النفط عبر المضيق عقب توقيع مذكرة التفاهم.

وأوضحت بولومبيرغ أن الحركة المحدودة للملاحة بمضيق هرمز ترجع إلى شكوك حول قدرة الولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى اتفاق على التفاصيل اللازمة لتطبيق بنود مذكرة التفاهم خلال 60 يوما.

وتم إلغاء اجتماع كان مقررا بين الجانبين في سويسرا الجمعة، فيما عادت إسرائيل لقصف جنوب لبنان الجمعة.

في السياق ذاته، نقلت بلوميرغ عن مركز المعلومات البحرية المشترك بوجود ألغام لا تزال منتشرة في وسط مضيق هرمز، موصياً بسلك طريق جنوبي قرب سواحل عُمان.

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كما حذرت مجموعة "بيمكو" التجارية البحرية ومحللون في "آر بي سي كابيتال" للخدمات المالية من استمرار وجود مخاطر أمنية وسلامة كبيرة على الملاحة في مضيق هرمز.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم الخميس سادت حالة من التفاؤل، ومرت في مضيق هرمز ناقلات تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وفق بلومبرغ.

لكن لا تزال نحو 40 ناقلة نفط تحمل ما يقرب من 80 مليون برميل من النفط الخام تنتظر العبور في مضيق هرمز، وفق ما ذكرته بلومبرغ، إذا تأكدت من أن عملية العبور سوف تكون آمنة.