النفط يهبط والذهب يصعد بعد اتفاق أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الخميس، بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه إنهاء الحرب بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية على نفط طهران، مما عزز توقعات تحسن إمدادات الخام في الأسواق العالمية.

ووقت كتابة هذه السطور، تراجع خام برنت بنسبة 2.99% إلى 77.17 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.23% إلى 74.31 دولارا للبرميل، مواصلين التخلي عن مكاسب سجلاها أمس الأربعاء بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستئناف القصف إذا "لم يحسن قادة إيران التصرف".

وجاء هبوط النفط بعدما نشرت واشنطن وطهران نص الاتفاق المؤقت المؤلف من 14 بندا، والذي يمدد وقف إطلاق النار 60 يوما أخرى لتمكين الجانبين من التفاوض على هدنة نهائية، ويسمح بعودة المرور عبر مضيق هرمز من دون رسوم خلال فترة التفاوض، مع استعادة الحركة عبر المضيق طاقتها الكاملة خلال 30 يوما.

ونقلت رويترز عن محلل الأسواق لدى آي غي توني سيكامور قوله إن موجة البيع امتدت مع استعداد أسواق الطاقة بقوة لعودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع بعد أحدث مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

عودة الإمدادات

ورغم تراجع الأسعار، يتوخى محللون الحذر بشأن حجم الانخفاض الممكن في المدى القريب، إذ قد يظل المعروض محدودا حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز، مع احتمال استمرار تردد ملاك السفن في إرسال ناقلات النفط إلى المنطقة خشية انهيار الاتفاق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكس أناليستس لاستشارات الطاقة موكيش ساهديف إن حجم النفط الخام العائد إلى السوق بعد إعادة فتح المضيق قد يكون محدودا، لأن بعض الشحنات خرجت بالفعل عبر ترتيبات بديلة، مضيفا أن الطلب الإجمالي على النفط الخام قد يرتفع بوتيرة أسرع من المعروض بما يحد من عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب.

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وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت أمس الأربعاء إلى أن تنفيذ الاتفاق بنجاح وإعادة فتح مضيق هرمز قد يحول أزمة المعروض هذا العام إلى فائض كبير بحلول 2027، إذ توقعت في تقريرها الشهري أن يتجاوز العرض الطلب بمقدار 5.05 ملايين برميل يوميا العام المقبل مع عودة نفط الشرق الأوسط إلى السوق.

وفي سوق المعادن، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.96% إلى 4300.59 دولار للأوقية وقت كتابة هذه السطور، بعدما عوض جزءا من خسائره في الجلسة السابقة، كما صعدت الفضة بنسبة 1.20% إلى 68.70 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين إلى نحو 1757.60 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم إلى نحو 1337 دولارا للأوقية.

الدولار والفدرالي

في سوق العملات، حافظ الدولار على قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، بعدما عززت الأسواق توقعات رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة هذا العام لكبح التضخم، وهو ما زاد الضغط على الين الياباني ودفعه إلى الاقتراب من مستويات قد تستدعي تدخلا رسميا.

ووقت كتابة هذه السطور، بلغ مؤشر الدولار 100.23 نقطة مرتفعا بنسبة 0.13%، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.1520 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.3313 دولار، وزاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.26% إلى 0.7031 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.40% إلى 0.5791 دولار.

وتراجع الين الياباني إلى 160.63 للدولار، ليبقى حول مستوى 160 الذي تعده الأسواق خطا أحمر قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل، في حين يتجه بنك إنجلترا إلى إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير عند 3.75% في وقت لاحق اليوم، بينما يقيّم أثر اتفاق أمريكا وإيران على التضخم.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نطاق الفائدة من دون تغيير عند 3.50% و3.75% في أول اجتماع برئاسة كيفن وارش، لكن توقعات صناع السياسة أظهرت أن 9 من أصل 19 عضوا يرون أن رفع معدلات الفائدة قد يكون ضروريا هذا العام، بعدما لم يكن أي منهم يؤيد هذا الاتجاه قبل 3 أشهر.