أمريكا.. البنزين دون 4 دولارات بعد اتفاق إيران

تراجع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للغالون اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ أشهر، بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مبدئيا لوقف الأعمال القتالية 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما خفف الضغوط على أسعار النفط ومشتقاته.

وأظهرت بيانات نادي السيارات الأمريكي "إيه إيه إيه" أن متوسط سعر غالون البنزين العادي على مستوى الولايات المتحدة انخفض إلى 3.999 دولارات اليوم الخميس، مقابل 4.025 دولارات أمس الأربعاء.

وكان متوسط سعر الغالون يحوم دون 3 دولارات قبل الضربات الأمريكية الإسرائيلية الأولى على إيران في أواخر فبراير/شباط، قبل أن يقفز إلى نحو 4.50 دولارات في مايو/أيار مع تقلص إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط الخام، وهو مكون رئيسي في إنتاج البنزين.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 10% هذا الأسبوع وحده، مع تحسن توقعات عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن أسعار البنزين لا تزال أعلى بنحو الثلث مقارنة بمستوياتها قبل بدء الحرب.

وكتب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في منشور على منصة إكس أن مذكرة التفاهم وُقعت إلكترونيا من الرئيسين الأمريكي والإيراني، وإن اتفاق بدء إعادة فتح المضيق ورفع الحصار البحري الأمريكي "يدخل حيز التنفيذ فورا".

وبدأت مناطق في السهول الكبرى وجنوب الولايات المتحدة تسجيل أسعار دون 4 دولارات للغالون، مع اقتراب بعض المناطق من 3.50 دولارات، بينما لا تزال الأسعار في الساحل الغربي أعلى بكثير من 4 دولارات للغالون.

ولا يقتصر التراجع على البنزين، إذ بلغ سعر الديزل 5.13 دولارات للغالون اليوم الخميس، منخفضا من أكثر من 5.60 دولارات قبل شهر، بما يوفر بعض الراحة لسائقي الشاحنات والمزارعين وغيرهم من كبار مستخدمي الوقود.

ضغط على الأسر

أسهم ارتفاع أسعار الوقود خلال الأشهر الماضية في زيادة الضغوط على ميزانيات الأسر الأمريكية، كما انعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى في الاقتصاد، بفعل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

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وفي الأيام الأولى للحرب، قفزت أسعار النفط إلى قرابة 120 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، مما تسبب في ارتفاع سريع لأسعار البنزين في محطات الوقود.

وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن تكلفة النفط الخام هي أكبر مكون في سعر البنزين للمستهلك، وإن حصتها من السعر النهائي تختلف بمرور الوقت وبين مناطق الولايات المتحدة، بينما تشمل أسعار الوقود أيضا تكاليف التكرير والتوزيع والتسويق والضرائب.

وقال الرئيس الأمريكي الاثنين الماضي في فرنسا، خلال قمة مجموعة السبع السنوية: "نقترب من الأرقام التي كانت لدينا قبل بدء الحرب".

تأثيرات أوسع

امتدت آثار ارتفاع الوقود إلى قطاعات أخرى، منها السفر، إذ زادت أسعار تذاكر الطيران بنحو 27% في مايو/أيار، مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف وقود الطائرات.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار الطاقة ارتفع 3.9% في مايو/أيار بعد ارتفاعه 3.8% في أبريل/نيسان و10.9% في مارس/آذار، وأن الطاقة شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين.

ويحذر اقتصاديون من أن انخفاض أسعار النفط يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن ينعكس بالكامل على أسعار البنزين، كما تبقى الفروق بين الولايات كبيرة بسبب اختلاف الضرائب المحلية وتكاليف التوزيع والطاقة التكريرية.