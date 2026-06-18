خزينة حرب.. ماسك يستخدم سبيس إكس لإنقاذ طموحه بالذكاء الاصطناعي

تتجه سبيس إكس إلى استخدام جزء من قوتها المالية الجديدة بعد طرحها العام الأولي التاريخي لتعويض تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي، عبر صفقة ضخمة لشراء "كيرسر"، منصة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستهداف عملاء الشركات الباحثة عن أدوات تطوير وبرمجيات وقدرات حوسبة واسعة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، بات يملك ما وصفته بـ"خزينة حرب" بنحو 86 مليار دولار بعد الطرح العام الأولي، وأن أول أهدافه هو جذب عملاء من الشركات المستعدين لدفع مبالغ كبيرة لقاء الوصول إلى أدوات سبيس إكس وقدراتها بمجال الحوسبة.

كانت سبيس إكس أعلنت في 11 يونيو/حزيران الجاري تسعير طرحها العام الأولي عند 135 دولارا للسهم، وطرحت 555.56 مليون سهم من الفئة "أ"، مع خيار للمكتتبين لشراء 83.33 مليون سهم إضافية، قبل أن تعلن لاحقا إغلاق الطرح بعد بيع 638.89 مليون سهم، بما يجعل الحصيلة الإجمالية عند نحو 86.25 مليار دولار قبل المصاريف والعمولات.

وقالت وول ستريت جورنال إن سبيس إكس توصلت إلى اتفاق استحواذ شامل بالأسهم بقيمة 60 مليار دولار لشراء شركة كيرسر، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو طورت "وكيلا برمجيا" ذاتيا يستخدمه مطورو الذكاء الاصطناعي وشركات كبرى بينها إنفيديا والخطوط البريطانية وديلويت.

يأتي الاستحواذ بعد أشهر من إعادة هيكلة سبيس إكس حول هدف بناء قدراتها في الذكاء الاصطناعي، إذ استحوذت الشركة في فبراير/شباط الماضي على "إكس إيه آي"، مما أدخل إليها المساعد "غروك" ومنصة "إكس" ومراكز بيانات واسعة، وفق ما أعلنته "إكس إيه آي" في بيان رسمي.

تأخر في السباق

أقر ماسك، وفق الصحيفة، بأن سبيس إكس لا تزال متأخرة في سباق بناء نماذج الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسين مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" وغوغل ونماذج صينية مفتوحة المصدر، وهي فجوة يحاول سدها عبر الجمع بين المال العام الجديد والبنية الحاسوبية وشراء أدوات برمجية تحقق إيرادات فعلية.

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كانت كيرسر أعلنت في أبريل/نيسان الماضي شراكة مع سبيس إكس لتسريع جهود تدريب نماذجها، وقالت إن فريقها كان مقيدا بنقص القدرة الحاسوبية، وإن الشراكة ستتيح له استخدام بنية كولوسوس التابعة لـ"إكس إيه آي" لزيادة ذكاء النماذج بدرجة كبيرة.

وتعرض كيرسر نفسها بوصفها "وكيلا برمجيا" يساعد المطورين على بناء البرمجيات، وتقول إن أدواتها تتيح استخدام نماذج متقدمة من "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" وغوغل و"إكس إيه آي" وكيرسر نفسها، كما تؤكد أنها محل ثقة لدى أكثر من نصف شركات فورتشن 500.

وتنافس كيرسر منتجات مثل كلود كود من أنثروبيك وكوديكس من "أوبن إيه آي"، عبر أداة تساعد المطورين على إكمال الأكواد وتعديلها ومراجعتها، مع إمكان التنقل بين نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة داخل بيئة التطوير.

ووفق وول ستريت جورنال، نمت مبيعات كيرسر السنوية، محسوبة على أساس الإيرادات الحالية، من 100 مليون دولار إلى مليار دولار خلال عام 2025، ثم قفزت إلى 4 مليارات دولار في أوائل يونيو/حزيران الجاري، ويأتي أكثر من نصف إيراداتها من عملاء الشركات.

رهان الشركات

ويمثل قطاع الشركات محور الصفقة بالنسبة لماسك، لأن أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمنح سبيس إكس مدخلا مباشرا إلى ميزانيات تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير في الشركات، بينما تمنحها مراكز البيانات مصدرا آخر للإيرادات عبر تأجير الحوسبة لمنافسين يحتاجون إلى طاقة تدريب وتشغيل.

وقالت الصحيفة إن سبيس إكس بدأت في الأشهر الأخيرة تأجير قدراتها في مراكز البيانات لشركات منافسة مثل أنثروبيك وغوغل، في وقت يعاني فيه قطاع الذكاء الاصطناعي من نقص حاد في الحوسبة، وقد تدفع الصفقات المعلنة إيرادات تصل إلى 26 مليار دولار سنويا بين عامي 2027 و2029.

وتساعد صفقة "كيرسر" شركة سبيس إكس في جمع عنصرين يصعب الحصول عليهما بسرعة:

الأول منتج برمجي يستخدمه مطورون وشركات فعلا.

الثاني فريق تقني يقوده الرئيس التنفيذي لشركة كيرسر، مايكل ترويل، الذي وصفته الصحيفة بأنه من الوجوه الصاعدة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتقول وول ستريت جورنال إن الصفقة قد تسد فجوة قيادية داخل "إكس إيه آي"، بعدما قال ماسك إن الشركة تحتاج إلى إعادة بناء من الأساس، وبعد تسريح موظفين من بينهم أعضاء في الفريق المؤسس.

وعلى منصة إكس، كتب ترويل أن ثمة "كثير للقيام به معا"، معربا عن حماسه للانضمام إلى سبيس إكس لبناء ذكاء اصطناعي مفيد، في رسالة تعكس محاولة تحويل كيرسر من أداة تطوير ناجحة إلى جزء من منصة أوسع تضم غروك والحوسبة ومبيعات المؤسسات.

إيرادات وخسائر

ذكرت وول ستريت جورنال، استنادا إلى إفصاحات مالية، أن أعمال الذكاء الاصطناعي لدى سبيس إكس حققت 3.2 مليارات دولار من الإيرادات العام الماضي، لكنها سجلت خسائر قدرها 6.4 مليارات دولار، كما حققت 818 مليون دولار من الإيرادات في الربع الأول مقابل خسائر بلغت 2.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الشركة عرضت على مستثمريها قبل الطرح العام الأولي سوقا محتملة بقيمة 28.5 تريليون دولار لمنتجاتها وخدماتها، منها 26.5 تريليون دولار مرتبطة بمنتجات الذكاء الاصطناعي، وتشكل تطبيقات الشركات معظم هذا السوق.

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وتنظر بنوك استثمار مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، وهما من مديري طرح سبيس إكس، إلى الشركة بوصفها مهيأة لنمو كبير مدفوع بالذكاء الاصطناعي، إذ توقعت المؤسستان، وفق وول ستريت جورنال، أن تقترب إيراداتها من 160 مليار دولار في عام 2028، أي أكثر من 8 أمثال مستويات عام 2025.