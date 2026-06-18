هل ينجح تحالف كوت ديفوار وغانا في إنهاء تقلبات سوق الكاكاو؟

جدد رئيسا كوت ديفوار الحسن وتارا وغانا جون دراماني ماهاما التزامهما المشترك بتطوير قطاع الكاكاو وجعل المزارع في صلب أولويات حوكمته وتقاسم قيمته، وذلك في قمة رفيعة المستوى عقدت في أبيدجان أمس الأول حول "مستقبل اقتصاد الكاكاو"، وفق البيان المشترك الصادر عن القمة. ويستند هذا الالتزام، بحسب البيان، إلى "إعلان أبيدجان" الموقع في 26 مارس/آذار 2018، الذي يشكل أساس التعاون بين البلدين في هذا القطاع.

وينتج البلدان معا نحو 60% من الإنتاج العالمي للكاكاو، وهو ما يمنحهما "قيادة مشتركة ومسؤولية خاصة" تجاه مستقبل القطاع، وفق نص البيان. وأشار البيان إلى أن أفريقيا تنتج نحو 80% من الكاكاو عالميا، لكنها لا تزال تحصل على "حصة هامشية" من القيمة داخل سلسلة الكاكاو والشوكولاتة.

واتفق الرئيسان على مواءمة سياسات أسعار الكاكاو عند بوابة المزرعة، بهدف تحسين عوائد المنتجين وتحقيق استقرار السوق وتعزيز التعاون التجاري، عبر إجراءات تشمل "التآزر في السوق" ومواءمة العلاوات وتوحيد روزنامات المواسم الزراعية، وفق البيان المشترك. ونقلت صحيفة "ذي بيزنس آند فايننشال تايمز" (The Business & Financial Times) الغانية أن من شأن هذه الخطوة الحد من المنافسة غير الصحية عبر الحدود وتعزيز الموقف التفاوضي للبلدين في السوق العالمية.

كما اتفق البلدان على ضمان "عوائد عادلة ولائقة" للمزارعين ووضعهم في قلب سلسلة قيمة الكاكاو، وتعزيز التعاون العلمي لمكافحة أمراض الكاكاو، وزيادة القيمة المضافة عبر رفع قدرات التحويل وتشجيع التجارة الإقليمية والقارية واستهلاك منتجات الكاكاو، بحسب البيان.

واتفق الرئيسان أيضا على توسيع "مبادرة كوت ديفوار وغانا للكاكاو" لتشمل دولا أفريقية منتجة أخرى، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ومواءمة سياسات القطاع وتقوية القدرة التفاوضية الجماعية في الأسواق العالمية وتنسيق الاستجابة للتحديات الناشئة، وفق البيان المشترك. ولم يسم البيان الدول المعنية بهذا التوسيع.

أزمة إنتاج وتحديات هيكلية

وأقر البيان بأن القطاع لا يزال معرضا لتحديات كبرى من بينها تقلب الأسعار والتعدين غير المشروع للذهب والآثار السلبية لتغير المناخ وتنامي استخدام بدائل الكاكاو ومكافئاته وتشدد متطلبات الاستدامة الدولية.

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وتأتي القمة في ظل أزمة إمداد طويلة في غرب أفريقيا؛ فقد تراجع إنتاج غانا إلى نحو 531 ألف طن في موسم 2023/2024، فيما هبط إنتاج كوت ديفوار إلى نحو 1.76 مليون طن من نحو 2.3 مليون طن قبل عام، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية. وعزت السلطات في البلدين هذا التراجع إلى الطقس والأمراض الزراعية والتحديات الهيكلية، فيما أفاد مجلس غانا للكاكاو بأن التعدين غير القانوني دمّر نحو 30 ألف هكتار من مزارع الكاكاو.

وكانت المبادرة قد تأسست عام 2018 لتعزيز القدرة التفاوضية للبلدين في الأسواق العالمية، وكان أبرز إنجازاتها استحداث "علاوة الدخل المعيشي" عام 2019، وهي علاوة قدرها 400 دولار للطن تطبق على صادرات البلدين بهدف تحسين عوائد المزارعين، وفق وكالة "إيكوفين" (Ecofin).