اليوان يتغلغل في أفريقيا عبر بوابة التجارة والديون

من المتوقع أن يؤدي ازدهار التجارة الصينية مع أفريقيا ورفع الرسوم الجمركية عن معظم دول القارة إلى تعزيز استخدام اليوان، مما يدعم مساعي بكين لإيجاد بدائل للتمويل الغربي.

وأظهرت بيانات الجمارك أن التجارة بين الصين وأفريقيا ارتفعت بنحو 18% العام الماضي، ⁠⁠⁠⁠ومن المتوقع أن تشهد التدفقات التجارية وعمليات التسوية المقومة باليوان زيادة في ظل تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من 53 دولة في مايو/أيار الماضي.

وخلص بحث لصندوق النقد الدولي إلى أن استخدام اليوان يرتفع مع زيادة حجم التجارة مع الصين التي أعلنت أمس الأربعاء إجراءات جديدة لتعزيز استخدام عملتها عالميا.

وتستقبل الموانئ الصينية المزيد من البضائع الأفريقية منذ إلغاء الرسوم الجمركية، مما يعزز الطلب ⁠⁠⁠⁠على تسوية المعاملات بين اليوان والعملات الأفريقية المحلية.

ورغم قلة البيانات الموثوقة عن استخدام اليوان في أفريقيا، فإن نمو التجارة مع الصين يتزايد بفضل منصات دفع جديدة وتحويل بعض الدول ديونها إلى عملات أقل تكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد كينيا بيرجو سانجراجكا إن المعاملات باليوان آخذة في النمو، مضيفا أنه لا يرى حتى الآن أي مؤشرات تذكر على أن العملة الصينية ستحل محل الدولار. وتابع "نعتبره مكملا للدولار".

وأصبح ستاندرد بانك في جنوب أفريقيا أول بنك تجاري أفريقي يتصل بنظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (سيبس) الصيني في نوفمبر/تشرين الثاني، وتولى معاملات بقيمة 500 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى.

وقال ‌‌‌‌مدير المبيعات في قسم المعاملات المصرفية لدى "ستاندرد بانك سي آي بي" إيفز يانغ: "المعاملات التي نشهدها مدفوعة في المقام الأول بأنشطة الاستيراد والتصدير بين الصين وأفريقيا… نعمل على توسيع نطاق نظام سيبس ليشمل المزيد من الدول".

إعلان

وتسعى بكين إلى دعم الصادرات الأفريقية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة خه يادونغ "في ظل الظروف التي

تشكل فيها النزعة الأحادية والحمائية صعوبات وتحديات للدول الأفريقية، تستفيد الصين من مزايا سوقها الضخمة".

تدفقات تجارية

يقول مصرفيون إن التحول إلى اليوان انعكاس لنمو التجارة، وليس تحديا مباشرا للدولار.

وقال سانجراجكا إن "ستاندرد تشارترد كينيا" بدأ في إصدار خطابات اعتماد مقومة باليوان، مما يتيح للعملاء الكينيين الحصول على خصومات من خلال تجنب تكاليف تحويل الدولار.

وتعمل الصين ودول أخرى، منها روسيا، على تعزيز قنوات الدفع التي تتجاوز الدولار، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التحذير من التخلي عن عملة بلاده.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز تعزيز المشروعات الخاصة في نيجيريا مودا يوسف "جزء من المشكلات التي ⁠⁠⁠⁠نشهدها حول العالم الآن يتعلق بكيفية الحد من هيمنة الدولار".

وأضاف "أن بكين تعمل على تشجيع تسوية المعاملات باليوان"، وتابع "عندما تصدر إليهم، يتم الدفع ⁠⁠⁠⁠لك باليوان".

مخاطر الصرف

يقول بنك الصادرات والواردات الأفريقي الذي وقع اتفاقا العام الماضي للانضمام إلى نظام سيبس إن التجارة مع الصين تمثل 20% من التجارة الخارجية للقارة بعد أن كانت 5% قبل عقدين. ويرى آخرون أيضا فرصا واعدة.

ويعمل إيكوبانك، ومقره توغو ويعمل في 34 دولة أفريقية، وبنك الصين من أجل إطلاق خدمة للتسوية بين اليوان والعملات المحلية هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لإيكوبانك جيريمي أووري "تقوم الصين ببناء شبكات ⁠⁠⁠⁠الدفع والتسوية الخاصة بها، مما قد يجعل هذه العمليات شبه فورية".

وهذا من الأمور الإيجابية بالنسبة لمستثمرين مثل المواطن الصيني كو مينغ مالك سانمارك المحدودة التي مقرها كينيا.

ومن شأن التحول من المعاملات القائمة على الدولار إلى المدفوعات باليوان أن يدعم المستثمرين.

كما أن مكانة الصين بوصفها أكبر دائن ثنائي لدول مثل السنغال وإثيوبيا وكينيا تعزز تبني اليوان في أفريقيا.

فقد حولت كينيا العام الماضي ثلاثة قروض صينية لبناء السكك الحديدية من الدولار إلى اليوان، مما أدى إلى خفض تكاليف الفوائد بنحو 215 مليون دولار سنويا، في حين أعلنت زامبيا في أواخر عام 2023 أنها ستبدأ في قبول عوائد حقوق التعدين والضرائب من الشركات الصينية باليوان لتعزيز احتياطياتها والمساعدة في سداد ديونها للصين.

صادرات الأفوكادو

قال مسؤولون في الحكومة ‌‌‌‌الصينية إن الواردات والصادرات الصينية المقومة باليوان قفزت 14% على أساس سنوي في أبريل/نيسان إلى 4.38 تريليون يوان (647 مليار دولار)، دون الإشارة إلى أرقام خاصة بأفريقيا.

ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في كينيا، إذ ارتفعت صادرات الأفوكادو إلى السوق الصينية الضخمة من 10 إلى 20 حاوية أسبوعيا في عام 2022 إلى نحو 200 حاوية، مع توقعات بأن تصل الكميات إلى ألف حاوية ‌‌‌‌بحلول عام 2030، ‌‌‌‌لتضاهي بذلك الشحنات الموجهة إلى أوروبا، التي لطالما كانت السوق الرئيسية.

إعلان

وفي منشأته للتعبئة على مشارف نيروبي، توقع ثيكو شاه العضو المنتدب لشركة "صن رايب" أن تتفوق الصين على أوروبا بين عامي 2030 و2035، وأن يسرع تحول كينيا نحو التمويل المقوم باليوان من وتيرة النمو في التجارة.

وقال "إذا أصدرنا الفواتير باليوان وقبلت البنوك باليوان في التسوية، ثم وجدنا مشتريا لليوان الذي بحوزتنا، فسيكون هذا مثاليا".