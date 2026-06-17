بنك بريكس يقرض جنوب أفريقيا مليار دولار لتحديث مدنها

قالت صحيفة "بيزنس داي" إن بنك التنمية الجديد، المعروف إعلاميا ببنك بريكس، أقرض جنوب أفريقيا مليار دولار (16.2 مليار راند جنوب أفريقي)، لتحديث البنية التحتية في أكبر 8 بلديات حضرية بالبلاد، في خطوة تستهدف تحسين خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وإدارة النفايات.

وأوضحت الصحيفة الجنوب أفريقية أن مجلس إدارة بنك التنمية الجديد وافق على القرض خلال اجتماعه في مقر البنك بمدينة شنغهاي الصينية الأسبوع الماضي، وأن البنك أبلغ قراره أول أمس الاثنين، في إطار برنامج لتحديث البنية التحتية للخدمات البلدية الحضرية في جنوب أفريقيا.

وذكر البنك، في بيان، أن التمويل سيذهب إلى بلديات بافالو سيتي وكيب تاون وإيكورهوليني وإيثيكويني وجوهانسبرغ ومانغاونغ ونيلسون مانديلا باي وتشواني، وهي البلديات التي تمثل المراكز الحضرية الكبرى في البلاد.

وقال بنك التنمية الجديد إن البرنامج يستهدف تعزيز الاستثمار في الخدمات الحضرية الأساسية، بما يشمل إمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء وإدارة النفايات الصلبة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان ومناخ الأعمال في البلديات الثماني، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية 2030.

وتأتي الموافقة على القرض بينما تواجه جنوب أفريقيا أزمة في الخدمات البلدية، ظهرت في انقطاعات مياه متكررة في جوهانسبرغ وبريتوريا ومدن أخرى، إلى جانب ضغوط على شبكات الكهرباء والنفايات والصرف الصحي.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قال إن كثيرا من البلديات لا تستطيع تقديم الخدمات الأساسية للأسر والشركات، مضيفا أن إصلاح الحكم المحلي يبدأ بتحسين خدمات المياه والكهرباء من خلال مرافق مهنية تمتلك المهارات الفنية والرقابة والقدرة على إدارة الفوترة والإيرادات.

تمويل مشروط

وحسب بنك التنمية الجديد، يدعم البرنامج منحة خدمات البلديات الحضرية التي أطلقتها حكومة جنوب أفريقيا باعتبارها حافزا قائما على الأداء، لمعالجة فجوات البنية التحتية والقصور المؤسسي في الخدمات التجارية بالبلديات، وهي المياه والصرف الصحي والكهرباء والنفايات.

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وتشير وثائق البنك إلى أن كلفة البرنامج تبلغ 54 مليار راند (نحو 3.3 مليارات دولار)، وأن القرض المقترح من بنك التنمية الجديد يصل إلى مليار دولار، على أن تنفذه الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا.

وتقول الخزانة الوطنية إن إصلاح خدمات البلديات الحضرية برنامج حكومي يستهدف تحسين الحوكمة والاستدامة المالية والأداء التشغيلي للخدمات البلدية، ولا سيما المياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة وإدارة النفايات الصلبة.

أزمة خدمات

تخدم البلديات الثماني، وفق البنك الدولي، أكثر من 22 مليون نسمة، وتمثل محورا رئيسيا في الاقتصاد والتنمية الحضرية في جنوب أفريقيا، غير أنها تواجه تدهورا متزايدا في الخدمات نتيجة ضعف الاستثمار في التشغيل والصيانة، وتراجع تحصيل الإيرادات، وتداخل المسؤوليات، وتآكل موثوقية البنية التحتية.

فجوة استثمار

حسب بيزنس داي يرفع القرض الجديد إجمالي القروض التي وافق عليها بنك التنمية الجديد لجنوب أفريقيا منذ ديسمبر/كانون الأول إلى 44.2 مليار راند (2.7 مليار دولار)، بينها مليار دولار لمشروع تجديد البنية التحتية لسكك الركاب، و200 مليون دولار لمشروع مستشفى ليمبوبو الأكاديمي، و205 ملايين دولار لمشروع مياه ماغاليس، و190 مليون دولار لبرنامج أوليفانتس للمياه.

وتواجه جنوب أفريقيا فجوة بنية تحتية واسعة تهدد النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، إذ ذكرت الصحيفة أن الاستثمار في البنية التحتية تراجع خلال 4 عقود من نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل ثمانينيات القرن الماضي إلى قرابة 15% في 2022، ما خلق فجوة تقديرية تتراوح بين 254 و329 مليار دولار.