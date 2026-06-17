اقتصاد|أسواق|دولي

قيمة "ديب سيك" في السوق تقدر بأكثر من 50 مليار دولار

حفظ

FILE PHOTO: The Deepseek logo and words reading "Artificial Intelligence AI" are seen in this illustration taken on January 29, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
ديب سيك في سباق مع الشركات الأمريكية حول السبق في الذكاء الاصطناعي (رويترز)
Published On 17/6/2026

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة ديب سيك الصينية للذكاء الاصطناعي تمكنت من جمع 7.4 مليار دولار في أول جولة تمويلية بهدف توفير الأموال اللازمة للتوسع في أنشطتها وتطوير نماذجها.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المستثمرين يقدرون القيمة السوقية لشركة ديب سيك الآن بنحو 50 مليار دولار، مما يجعلها أكبر شركة صينية ناشئة للذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضافت الصحيفة أن إن ليانغ وينفنغ، مؤسس ديب سيك، الذي كان يمتلك ما يقرب من 90٪ من أسهمها قبل جولة التمويل، استثمر حوالي 3 مليارات دولار في أسهمها، وهي أكبر مساهمة في عملية جمع التمويل، وفق الصحيفة، وسوف يحتفظ بحق إدراتها.

HONG KONG, CHINA - JANUARY 28: In this photo illustration, the DeepSeek apps is seen on a phone in front of a flag of China on January 28, 2025 in Hong Kong, China. Global tech stocks have plummeted following the emergence of DeepSeek, a Chinese AI startup that has developed a competitive AI model at a fraction of the cost of its US rivals, sparking concerns about the high valuations of tech giants like Nvidia. This development has led to significant declines in tech shares across Asia and Europe, with markets in both regions experiencing notable losses as investors reassess the AI landscape and its potential impact on the industry's future. (Photo illustration by Anthony Kwan/Getty Images)
نماذج ديب سيك حققت نجاحا واسعا (غيتي)

نجاح واسع

وأطلقت الشركة أحدث نماذج للذكاء الاصطناعي في شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما حققت نجاحا واسع النطاق حول العالم بروبوت المحادثة منخفضة التكلفة الذي يضاهي في قوّته منافسيه في الولايات المتحدة.

وعلى غرار تطبيقات الدردشة الصينية الأخرى، يتجنب "ديك سيك" التطرق إلى مواضيع غالبا ما تخضع للرقابة من قبل السلطات الصينية، مثل المظاهرات بساحة تيانانمن عام 1989.

ويعد تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة وتشغيلها عملا مكلفا، إذ يتطلب بنى تحتية بمليارات الدولارات، خاصة لتوفير مراكز البيانات التي تستخدم الطاقة بشكل مكثف.

ورغم الطموحات الكبيرة، فإن أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم لم تحقق بعد الأرباح التي يتطلع إليها المستثمرون، وتحاول إيجاد طرق لتحقيق أرباح في المستقبل بعد استثمار عشرات المليارات في أنشطتها.

وتقول واشنطن، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، إن أحدث نماذج "ديب سيك"، الأكثر تطوّرا في الصين، متأخر بنحو 8 أشهر عن أفضل ما تقدمه الشركات الأميركية.

 

U.S. President Donald Trump, OpenAI CEO Sam Altman, Google DeepMind CEO Demis Hassabis and South Korea's President Lee Jae Myung attend a working lunch with G7 leaders, G7 outreach partners and global tech CEOs on innovation and AI during the G7 Summit in Evian-les-Bains, France, June 17, 2026.REUTERS/Evelyn Hockstein REFILE - ADDING INFORMATION
مديرو شركات رائدة للذكاء الاصطناعي شاركوا باجتماعات قمة السبع منهم سام ألتمان (يسارا) (رويترز)

اهتمام قمة السبع

ويحظى قطاع الذكاء الاصطناعي باهتمام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في فرنسا، حيث يناقش القادة الأربعاء مسؤولية الروبوتات ووكلاء الذكاء الاصطناعي وقواعد عملها.

إعلان

ويشارك في اجتماعات قادة مجموعة السبغ بشأن الذكاء الاصطناعي سام ألتمان مدير شركة "أوبن إيه.آي"، وداريو أمودي مدير شركة أنثروبيك.

وتُقدَّر القيمة السوقية لشركة أنثروبيك الأميركية الناشئة للذكاء الاصطناعي بنحو 900 مليار دولار، فيما تقدر قيمة شركة "أوبن إيه آي" بنحو 852 مليار دولار.

وفي سياق متصل وافقت دول مجموعة السبع على وضع حد بنسبة 60% على الواردات من المواد الخام الحيوية مثل المعادن النادرة لخفض مخاطر الاعتماد المفرط على الصين، خاصة وأنها بالغة الاهمية لقطاع التكنولوجيا.

المصدر: الألمانية + الفرنسية + وول ستريت جورنال

إعلان