النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لاتفاق إيران

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة الانخفاض الذي شهدته في الجلسة السابقة، في ⁠⁠الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ⁠⁠الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن حالة عدم اليقين بشأن الاستئناف الكامل للشحن عبر مضيق هرمز حدت من التراجع.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% إلى 77.8 دولارا للبرميل بحلول الساعة 7:12 بتوقيت غرينتش.

نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8% إلى 74.7 دولارا للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان أمس الثلاثاء بنحو 5% للجلسة الثانية ⁠⁠على التوالي إلى أدنى مستوياتهما في 3 أشهر، وسط آمال في أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بتدفق إمدادات النفط عبر المضيق.

وقالت كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا"، بريانكا ساشديف: "تستبعد الأسواق بشكل عام علاوة المخاطر الجيوسياسية المضافة لأسعار النفط".

وأضافت "مع ذلك، فإن الطريق نحو العودة للوضع الطبيعي لا يزال بعيدا. ففي حين أن الاتفاقات ‌‌السياسية ربما تتقدم، فإن حركة ناقلات النفط الفعلية عبر المضيق لم تتعاف تماما بعد".

وبموجب الاتفاق، ستنهي الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، في حين ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي جعلته في حكم المغلق منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقال كبير المحللين في نيسان سكيوريتيز إنفستمنت، هيرويوكي كيكوكاوا: "تراجعت أسواق النفط وسط توقعات إعادة فتح مضيق هرمز عقب اتفاق السلام، لكن المتعاملين امتنعوا عن بيع المزيد في انتظار التفاصيل".

ورجح بقاء الخام الأمريكي متقلبا في نطاق 10 ⁠⁠دولارات فوق أو دون 80 دولارا للبرميل.

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات ⁠⁠المتحدة وإيران تظهر أمس الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا وتأكيد مسؤول أمريكي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.

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وتمدد مذكرة التفاهم -التي لم تنشر تفاصيلها بعد- وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل/نيسان الماضي ⁠⁠60 يوما أخرى للسماح للطرفين بالتفاوض على وقف دائم للصراع.

ومع ذلك، رجح مسؤولون في قطاع الطاقة أن تستغرق العودة الكاملة إلى مستويات الإنتاج والتكرير قبل الحرب ⁠⁠أسابيع أو شهورا أو حتى سنوات.

ونأت إسرائيل بنفسها عن كل من ⁠⁠وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان والاتفاق الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران، مما يزيد من عدم اليقين بشأن صمود وقف إطلاق النار الجديد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارات جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت ثلاث مركبات في جنوب البلاد أمس الثلاثاء، مما أسفر ‌‌عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

ووجه ترمب انتقادا علنيا نادرا لأساليب إسرائيل العسكرية في لبنان.

وقالت مصادر نقلا عن تقرير معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت 8.3 مليون ‌‌برميل ‌‌في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو/حزيران الحالي.

وتجاوز هذا الانخفاض التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع قدره 4.6 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.