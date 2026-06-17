العملة الإيرانية ترتفع 15% مقابل الدولار عقب اتفاق وقف الحرب

سجلت العملة الوطنية الإيرانية مكاسب تجاوزت قيمتها 15% في غضون أيام، بعد أشهر من الخسائر الحادة، في أعقاب التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وأعلنت واشنطن وطهران الأحد الماضي التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وبدأت آثار هذا التفاهم تنعكس إيجابا وبشكل ملحوظ على الأسواق الإيرانية، حيث قفزت أسعار الأسهم في بورصة طهران في معاملات الثلاثاء بشكل غير مسبوق، وتراجع سعر صرف الدولار وسط توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية، وفق ما ذكره مراسل الجزيرة نت في طهران.

انخفاض الدولار بالسوق الحرة

ووفقا لبيانات مواقع متخصصة في رصد سوق الصرف الحرة في إيران، تراجع سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء، ليصل إلى 152 ألف تومان (تومان يعادل 10 ريالات إيرانية).

وكان سعر الصرف قد استقر الأسبوع الماضي عند مستويات 180 ألف تومان.

وأشار مراسل الجزيرة نت في طهران إلى أن هناك توقعات بين المتعاملين في أسواق الصرف في طهران بأن سعر صرف الدولار سوف يتراجع بشكل أكبر في الأيام القادمة، ولهذا لم تحدث عمليات شراء كبيرة للعملات الأجنبية.

يُذكر أن الاقتصاد الإيراني واجه صعوبات بالغة خلال الأشهر الأخيرة تحت وطأة تكاليف الحرب، ومعدلات التضخم المرتفعة، وضغوط العقوبات الاقتصادية، والحصار الذي فرضته القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية.

وكانت أسعار الصرف قفزت إلى ذروة تاريخية في مارس/آذار الماضي بتسجيلها 190 ألف تومان للدولار الواحد، عقب اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران، مما قاد العملة الوطنية آنذاك إلى تراجع غير مسبوق.