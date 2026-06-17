الذهب يتراجع وسط ترقب الأسواق لتفاصيل الاتفاق بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار الذهب قليلا – اليوم الأربعاء – وسط ترقب ⁠⁠المستثمرين لمزيد من ⁠⁠التفاصيل حول الاتفاق الأمريكي الإيراني وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أول اجتماع لكيفن وارش كرئيس للبنك.

وانخفض الذهب في المعاملات ⁠⁠الفورية 0.14% لتبلغ 4325.2 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 6:17 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.22% إلى 4344.7 دولارا للأوقية.

ولامس المعدن النفيس أعلى مستوى ⁠⁠في أكثر من أسبوع عند 4370.82 دولارا للأوقية يوم الاثنين.

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب تظهر، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا وتأكيد مسؤول أمريكي أنه يسمح لإيران ببيع النفط لدى ‌‌توقيعه.

وحومت أسعار النفط حول أدنى مستوى في 3 أشهر وسط أنباء تفيد بأن الوقود الإيراني قد يصل قريبا إلى الأسواق العالمية، مما هدأ مخاوف التضخم.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، إيليا سبيفاك "أدى تراجع أسعار النفط إلى خفض توقعات رفع الفائدة. ومع ذلك، فإن ارتفاع (أسعار الذهب) يفقد بعض زخمه مع توجه الأنظار إلى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن سياسته النقدية".

ويترقب ⁠⁠المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي وتصريحاته في وقت لاحق اليوم، ⁠⁠وسط توقعات واسعة النطاق بأن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأضاف سبيفاك "هذا أول اجتماع للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة برئاسة كيفن وارش، ولا يزال المتعاملون يبدون غير متأكدين من الكيفية التي سيوفق بها بين سجله ⁠⁠في الميل للتشديد، والتضخم المتصاعد، وضغوط البيت الأبيض الذي يطالب بتحول نحو التيسير".

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "⁠سي إم إي"، يرى المتعاملون الآن احتمالا يبلغ 59% لرفع ⁠⁠أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع حوالي 70% الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

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ويفقد الذهب جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، لأنه لا يدر فائدة.

وكتب محللو ‌‌ويستباك في مذكرة بحثية "على المدى الطويل، من المتوقع أن يستمر الدعم الهيكلي (للذهب)، مدفوعا بالطلب الآسيوي المستمر ومشتريات البنوك المركزية المتواصلة للتحوط في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والسياسية".

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير أمس إن نسبة قياسية من البنوك المركزية تعتزم زيادة حيازاتها من الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في مؤشر جديد على ترسخ دور المعدن النفيس داخل محافظ الاحتياطيات الرسمية وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن ‌‌النفيسة ‌‌الأخرى: