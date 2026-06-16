أضاف أغنى 500 شخص في العالم 336 مليار دولار إلى ثرواتهم في يوم واحد، في أكبر زيادة يومية يسجلها مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بدعم من صعود الأسواق وقفزة سهم شركة سبيس إكس بعد طرحها في البورصة.

وذكرت الوكالة أن الزيادة تحققت في ختام تعاملات نيويورك أمس الاثنين، لترفع صافي الثروات الجماعية لأغنى 500 شخص في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 تريليون دولار.

وجاءت القفزة الأكبر من نصيب إيلون ماسك، الذي صار أول تريليونير في العالم، إذ ارتفعت ثروته بأكثر من 10% إلى 1.27 تريليون دولار، مدفوعة خصوصاً بصعود القيمة السوقية لشركة سبيس إكس.

وأضاف ماسك وحده 164 مليار دولار إلى ثروته في يوم واحد، وهو مبلغ يقترب من إجمالي المكاسب التي حققها بقية الأشخاص الـ499 في المؤشر، بحسب بلومبيرغ.

وأشارت الوكالة إلى أن عتبة الدخول إلى قائمة أغنى 500 شخص ارتفعت بدورها إلى مستوى قياسي، إذ بلغت ثروة كل من الأشخاص الـ12 الموجودين في ذيل القائمة 7.9 مليارات دولار.

قفزة الأسواق

تحققت هذه الزيادة وسط موجة صعود في الأسواق العالمية، بعد توصل أمريكا وإيران إلى اتفاق مرحلي لإعادة فتح مضيق هرمز، مما خفف المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة والتضخم.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى قياسي، بينما أنهى مؤشر ناسداك 100 ومؤشر "إم إس سي آي" العالمي التعاملات قرب أعلى مستوياتهما التاريخية، في جلسة دعمتها أسهم التكنولوجيا وتراجع المخاوف الجيوسياسية.

كان سهم سبيس إكس المحرك الأكبر لصعود ثروات المليارديرات، بعد أن قفزت القيمة السوقية للشركة 20% مع إقبال المستثمرين الأفراد على شراء السهم عقب إدراج الشركة في السوق العامة.

وكانت الشركة، التي يقودها ماسك، قد نفذت طرحاً عاماً أولياً ضخماً في الأسبوع السابق، في خطوة نقلتها من واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم إلى شركة عامة مدرجة، وأثرت تحركات سهم الشركة مباشرة على تقديرات ثروة مؤسسها وكبار ملاكها.

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وتكتسب سبيس إكس أهميتها من جمعها بين نشاط إطلاق الصواريخ وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال ستارلينك، إلى جانب ارتباطها المتزايد بمشاريع الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك.

وتعكس القفزة في ثروة ماسك حساسية ثروات كبار المليارديرات لتحركات الأسهم، إذ تتكون غالبية ثرواتهم من حصص في شركات عامة أو خاصة، لا من سيولة نقدية مباشرة.

فجوة الثروات

قالت بلومبيرغ إن صعود ثروة ماسك يسلط الضوء على اتساع فجوة الثروة داخل طبقة فاحشي الثراء نفسها.

ووفقاً لبيانات مؤشر بلومبيرغ:

بات أغنى 50 شخصاً في العالم يملكون 6.5 تريليونات دولار.

وهو رقم قريب من إجمالي 6.8 تريليونات دولار يملكها بقية الأشخاص الـ450 في قائمة أغنى 500 شخص.

وهذه أعلى 5 مليارديرات ثروة في العالم وقت كتابة هذه السطور، وفق قائمة بلومبيرغ: