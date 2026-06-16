ليبيا توقع عقود استكشاف نفطية بعد توقف 17 عاما

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاتفاقيات النهائية الخاصة بمناطق استكشاف برية وبحرية مع عدد من شركات الطاقة العالمية الفائزة في جولة العطاء العام، في خطوة تمثل أول دخول فعلي لشركات دولية إلى مشاريع استكشافية جديدة في البلاد منذ نحو 17 عاما.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، في كلمة بثها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الاتفاقيات الموقعة جاءت بعد استكمال الإجراءات القانونية وتسجيل العقود لدى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الشركات ستباشر خلال الفترة المقبلة أعمال الحفر والاستكشاف في القطع التي رست عليها العطاءات.

وأضاف سليمان أن الخطوة تمثل "حدثا مهما للاقتصاد الوطني"، موضحا أن الشركات الفائزة بدأت فتح فروع لها داخل ليبيا، وستعمل وفق القوانين الليبية المنظمة للاستثمار، بما في ذلك تشغيل كوادر ليبية وتعيين مديرين تنفيذيين ليبيين بحسب المتطلبات القانونية.

وأكد رئيس المؤسسة أن نجاح الجولة في استقطاب عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية يعكس عودة الثقة في قطاع النفط الليبي وجاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة، بعد سنوات من تراجع أعمال الاستكشاف بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.

ووفق البيان، شملت الشركات التي استكملت التوقيع النهائي كلا من إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية، على أن تستكمل المؤسسة خلال الأيام المقبلة إجراءات التوقيع مع شيفرون الأمريكية وشركة "أي تو" النيجيرية بعد انتهاء إجراءات التسجيل القانونية.

وقال سليمان إن المؤسسة منحت أولوية للشركات المحلية التابعة لها في مجالات الحفر والاستكشاف والخدمات النفطية، ضمن خطة تستهدف تعزيز المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص الليبي، مشيرا إلى أن نتائج الجولة ستحال إلى حكومة الوحدة الوطنية لاستكمال إجراءات الاعتماد النهائي.

عودة الشركات

تأتي الاتفاقيات ضمن أول جولة تراخيص لاستكشاف النفط والغاز تطلقها ليبيا منذ عام 2007، بعد توقف دام أكثر من 17 عاما. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إطلاق الجولة في مارس/آذار 2025، ووصفتها بأنها خطوة لإعادة مساحات واسعة من الأراضي الليبية إلى دائرة الاستكشاف النفطي.

https://www.facebook.com/reel/2041053359953513/

وكانت وكالة الأنباء الليبية "وال" ذكرت أن الجولة تستهدف فتح المجال أمام الشركات العالمية المتخصصة للاستثمار في قطاع الطاقة الليبي، وإضافة احتياطيات جديدة من النفط والغاز، وزيادة الإنتاج اليومي، دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب.

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وفي يوليو/تموز 2025، قالت الوكالة إن 43 شركة وائتلافا واحدا شاركوا في المرحلة الأولى من الجولة، وإن 29 شركة تأهلت كمشغل و8 شركات كمستثمر وفق المعايير المعتمدة، قبل أن تعلن المؤسسة نتائج الجولة في فبراير/شباط 2026.

وأعلنت ليبيا في فبراير/شباط الماضي أن الجولة أسفرت عن فوز ائتلاف ريبسول مع شريك تركي، وشركة مول المجرية، وائتلاف إيني مع قطر للطاقة، إضافة إلى شيفرون الأمريكية و"أي تو" النيجيرية، بعد استيفاء معايير التقييم الفني والمالي.

وذكرت الوكالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن المشاريع المطروحة في إطار الجولة شملت 22 قطعة للاستكشاف، منها 11 بحرية وأخرى برية، بهدف زيادة احتياطيات ليبيا من النفط الخام والغاز ودعم زيادة الإنتاج.

رهان الإنتاج

تسعى المؤسسة الوطنية للنفط في الجولة الجديدة إلى تعويض تراجع أعمال الاستكشاف خلال السنوات الماضية، واستقطاب التكنولوجيا والخبرات العالمية، ورفع قدرة البلاد على اكتشاف موارد جديدة في أحواض رئيسية مثل سرت ومرزق وغدامس والمياه البحرية في البحر المتوسط.

وتسعى المؤسسة إلى رفع إنتاج ليبيا من النفط خلال السنوات المقبلة، إذ تعرض في إإستراتيجيتها المنشورة على موقعها الرسمي رؤية لإنتاج يتراوح بين مليونين و3 ملايين برميل يوميا، مقارنة بإنتاج يناهز 1.4 مليون برميل يوميا في البيانات الحديثة للمؤسسة.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بداية 2024 إلى أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، بنحو 48 مليار برميل، بما يمثل 41% من إجمالي احتياطيات القارة.