وزير عراقي: نخسر 200 مليار دينار سنويا جراء فواتير الإنترنت غير الرسمية

قال وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند اليوم الثلاثاء إن العراق يخسر سنويا 200 مليار دينار (152.6 مليون دولار) جراء عمليات فواترة الإنترنت غير القانوني، وجاء التصريح خلال الإعلان عن تفكيك شبكة منظمة لإعادة توجيه وبيع الإنترنت لآلاف الوحدات السكنية في العراق.

وذكر الوزير سند في تدوينة على حسابها الرسمي على فيسبوك أن خدمة الإنترنت غير الشرعية تزود أكثر من 1.5 مليون ونصف مستخدم في العراق.

وتعهد وزير الاتصالات العراقي بأنه في حال استعادة وزارته الأموال المهدرة جراء فواتير الإنترنت المهرب جزئيا أو كليا بأن يقوم بتوظيفها في تقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، وفي خفض أسعار الاشتراكات الحالية، وفي زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% لشبكات "الكيبل الضوئي واللاسلكي" خلال عام 2027.

تفكيك الشبكة

وذكر الوزير مصطفى سند أن وزارته قامت بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني بتفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية، وتسويقها للمواطنين كاشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية، طالت أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

غير أن الوزير العراقي نبه إلى أن عملية التفكيك طالت "مجموعة واحدة فقط من ضمن عشرات الشبكات المرصودة التي يجري تفكيكها تباعا"، موضحا أن بعض الشركات المخالفة "عمدت إلى قطع الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء معالم مخالفتها ودون أي أوامر إطفاء رسمية من جهة الوزارة".

وكان المسؤول العراقي قال في تدوينة سابقة بتاريخ 26 مايو/آيار الماضي إن اشتراكات الإنترنت لأكثر من 1.5 مليون مشترك إنترنت غير مسجلين رسميا لدى الدولة "لا تجني منهم الدولة أي رسوم أو ضريبة"، و"بعضهم يُجهَّز من قبل المهربين دون علمهم، وبعضهم يباع لهم الاشتراك مدموجاً أو محوراً (جودة منخفضة)، وبعضهم يباع لهم إنترنت فضائي مدمج (ستارلنك مثلا)، حيث تذهب الدولارات بالهواء لإيلون ماسك دون فائدة للدولة".