غالون البنزين بـ 30 ألف جنيه.. أزمة الوقود تخنق العاصمة السودانية

الذهاب إلى: أعباء إضافية

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، بمدنها الثلاث الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، إلى جانب عدد من الولايات، أزمة وقود امتدت خلال الأسابيع الماضية وأثرت على حركة النقل والأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين.

وخلال ذروة الأزمة، نشطت السوق السوداء بشكل ملحوظ، حيث تراوح سعر غالون البنزين بين 27 ألفاً و30 ألف جنيه سوداني (نحو 11 و12 دولاراً).

وقال محمد علي، وهو مواطن يمتلك سيارة، للجزيرة إن أزمة الوقود ترتبط بعوامل عدة، من بينها تراجع قيمة العملة المحلية واضطراب إمدادات الوقود، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات وحياة المواطنين بشكل عام.

من جانبه، أوضح مختار محمدين، وهو صاحب حافلة نقل ركاب، للجزيرة أنه بات يضطر للتوقف عن العمل يوماً كاملاً بعد يومين من التشغيل من أجل تأمين الوقود.

وأشار إلى أن سائقي الحافلات يقضون ساعات طويلة في طوابير الانتظار أمام محطات الوقود، ما يؤثر بشكل مباشر على دخلهم اليومي وقدرتهم على الاستمرار في العمل.

أعباء إضافية

بدوره، قال بشير الخير، وهو صاحب حافلة نقل، للجزيرة إن ارتفاع تكاليف المعيشة وتكرار الزيادات في أسعار السلع والخدمات، إلى جانب اضطراب إمدادات الوقود، فرض أعباء إضافية على العاملين في قطاع النقل.

وأضاف أن تأثيرات الحرب انعكست على مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن أصحاب المركبات يواجهون صعوبات متزايدة في مواصلة أعمالهم بشكل منتظم.

وفي المقابل، أكد فائز فاروق، وهو صاحب محطة وقود، للجزيرة أن الأزمة تتجه نحو الانفراج التدريجي، موضحاً أن اضطراب الإمدادات خلال الفترة الماضية تسبب في نقص الكميات المتوفرة وازدحام المركبات أمام المحطات.

وأضاف أن تحسن تدفق الوقود خلال الأيام الأخيرة ساهم في تخفيف حدة الأزمة، مع توقعات باستقرار الأوضاع تدريجياً خلال الفترة المقبلة.