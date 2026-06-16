اقتصاد|طاقة|روسيا

ضربات أوكرانيا لمصافي روسيا تقرب صادرات خام موسكو من مستوى قياسي

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AHTOPOL, BULGARIA - DECEMBER 8: The Kairos oil tanker, a Gambian-flagged vessel believed to be part of Russia's shadow fleet, remains anchored on December 8, 2025 in Ahtopol, Bulgaria. Last week, the ship was sailing from Egypt toward the Russian port of Novorossiysk when it caught fire after an alleged attack by Ukrainian naval drones. Bulgarian maritime authorities are planning the evacuation of the remaining crew. The tanker was sanctioned by the European Union in July for its involvement in Russia's so-called shadow fleet, a clandestine network of vessels that help the country skirt price-capping sanctions on Russian oil sales, penalties that were imposed after the 2022 invasion of Ukraine. (Photo by Hristo Rusev/Getty Images)
تراجع قدرات التكرير في روسيا جراء الضربات الأوكرانية زادت كمية الخام الروسي المتاح للتصدير (غيتي)
Published On 16/6/2026
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آخر تحديث: 18:45 (توقيت مكة)

ارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام بحرا إلى وتيرة شبه قياسية، مع استمرار أوكرانيا في استهداف المصافي الروسية، بما يدفع مزيدا من البراميل إلى السوق العالمية رغم انخفاض الإنتاج، وفق بيانات حركة الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ.

وبلغ متوسط شحنات الخام الروسية خلال 4 أسابيع حتى 14 يونيو/حزيران الحالي 3.83 ملايين برميل يوميا، من دون تغيير عن الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام، في حين وصل متوسط التدفقات منذ بداية 2026 إلى 3.49 ملايين برميل يوميا، متجاوزا المتوسطات السنوية لكل عام منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

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وجاءت زيادة الصادرات بينما واصلت أوكرانيا ضرب منشآت التكرير الروسية، إذ استهدفت الأسبوع الماضي مصفاتين في منطقة تتارستان، على بعد أكثر من 800 كيلومتر شرقي موسكو، قبل أن تستهدف مصفاة موسكو خلال الليل، بحسب بلومبيرغ.

وقالت الوكالة إن أوكرانيا ضربت منذ بداية يونيو/حزيران ما لا يقل عن 6 مصاف روسية، بعد هجمات قياسية في مايو/أيار الماضي، ما قد يحول كميات من الخام التي لا تستطيع المصافي معالجتها إلى أسواق التصدير.

The Russian oil tanker "Tagor", suspected of flying a false Cameroonian flag and boarded by the French Navy on May 31, 2026, arrives in Douarnenez Bay, western France on June 2, 2026.
روسيا تعتمد في تصدير النفط على ما يسمى بأسطول الظل بسبب العقوبات الغربية (الفرنسية)

ضغوط مزدوجة

أظهرت بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن إنتاج روسيا من الخام وحده انخفض في مايو/أيار إلى أدنى مستوى خلال عام، مسجلا 9.01 ملايين برميل يوميا، أي أقل بنحو 690 ألف برميل يوميا من هدفها الإنتاجي ضمن اتفاق أوبك بلس.

ويعكس ذلك مفارقة في سوق النفط الروسية، إذ تتراجع القدرة على المعالجة المحلية بفعل الضربات الأوكرانية، بينما تبقى الشحنات البحرية مرتفعة مع تحويل الخام غير المكرر إلى الخارج، خصوصا نحو المشترين الآسيويين.

وحمّلت 36 ناقلة 26.72 مليون برميل من الخام الروسي في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو/حزيران، مقارنة بـ27.24 مليون برميل على 37 ناقلة في الأسبوع السابق، وتراجع المتوسط اليومي الأسبوعي للشحنات إلى 3.82 ملايين برميل من 3.89 ملايين برميل.

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وتراجعت القيمة الإجمالية لصادرات الخام الروسية على أساس متوسط 4 أسابيع إلى 2.18 مليار دولار أسبوعيا حتى 14 يونيو/حزيران، مقابل 2.28 مليار دولار في الفترة السابقة، بفعل هبوط أسعار خام الأورال مع تراجع أسعار النفط العالمية.

ووفق أرقام مؤسسة "أرغوس ميديا" التي نقلت عنها وكالة بلومبيرغ، انخفض سعر خام الأورال المحمل من موانئ البلطيق بنحو 4.10 دولارات إلى 78.11 دولارا للبرميل، وتراجع خام البحر الأسود 3.90 دولارات إلى 77.26 دولارا، في حين هبط خام إسبو في المحيط الهادئ 4.30 دولارات إلى 87.30 دولارا للبرميل.

آسيا والسوق البديلة

ظلت آسيا الوجهة الرئيسة للنفط الروسي، إذ بلغت الشحنات المرصودة إلى العملاء الآسيويين، بما في ذلك الناقلات التي لا تظهر وجهتها النهائية، 3.63 ملايين برميل يوميا في 4 أسابيع حتى 14 يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب.

وتراجعت الشحنات الروسية المعلنة إلى الصين إلى 1.16 مليون برميل يوميا، كما انخفضت الشحنات المتجهة إلى الهند إلى 860 ألف برميل يوميا، لكن وكالة بلومبيرغ أشارت إلى وجود ما يعادل 1.6 مليون برميل يوميا على ناقلات لم تعلن وجهتها النهائية بعد، ما قد يعكس لاحقا جزءا من هذه الكميات نحو الصين أو الهند.

واستفادت موسكو من اضطراب أسواق الطاقة بعد إغلاق إيران مضيق هرمز ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في نهاية فبراير/شباط الماضي، إذ أدى ذلك إلى تعطيل نحو 15 مليون برميل يوميا من تدفقات الخام من الخليج العربي، قبل أن تتراجع الأسعار مع إعلان اتفاق مرحلي بين واشنطن وطهران لإعادة فتح المضيق.

المصدر: بلومبيرغ

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