اقتصاد|إسرائيل

تقرير رسمي: اختلالات تبقي خُمس الشركات الإسرائيلية خارج القانون

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TEL AVIV, ISRAEL - JUNE 8: People seek shelter underground on June 8, 2026 in Tel Aviv, Israel. Iran and Israel are once again trading attacks after Iran launched a series of missiles at Israel on June 7th, for the first time in two months, apparently in response to Israel's strikes against Hezbollah in the Beirut suburbs. The latest exchange comes as the United States has pressed Israel to refrain from attacks in Lebanon as it tries to negotiate a regional ceasefire with Iran. (Photo by Erik Marmor/Getty Images)
الشركات غير المرخصة أزمة مستمرة في السوق الإسرائيلية (غيتي)
Published On 16/6/2026
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آخر تحديث: 19:36 (توقيت مكة)

بعد أكثر من خمس سنوات على إطلاق إصلاحات لتبسيط إجراءات تراخيص الأعمال في إسرائيل، كشفت نتائج تقرير مراقب الدولة عن استمرار اختلالات واسعة في المنظومة، مع عمل أكثر من خُمس الشركات من دون تراخيص قانونية، وتعثر مشروع الرقمنة، وتراجع مستوى الرقابة الحكومية.

وأفادت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، استنادا إلى تقرير مراقب الدولة، بأن أكثر من 20% من الشركات في إسرائيل، أي نحو 28 ألفا و351 شركة، واصلت العمل دون الحصول على التراخيص المطلوبة، رغم دخول إصلاحات ترخيص الأعمال حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2021 بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء البيروقراطية.

وأظهر التقرير أن أقل من نصف الشركات المؤهلة استخدمت المسارات المختصرة للحصول على التراخيص خلال عامي 2023 و2024، فيما استمرت أعداد كبيرة من الشركات في مزاولة نشاطها خارج الإطار القانوني. كما ارتفعت أعداد الشركات غير المرخصة في المنطقة الشمالية وفي مستوطنات الضفة الغربية، رغم تراجعها في تل أبيب وحيفا والوسط والقدس المحتلة والجنوب.

غياب المتابعة

وكشف التقرير أن وزارة الداخلية لم تنشر تقارير المتابعة الخاصة بعامي 2023 و2024، والتي يفترض أن تتضمن بيانات عن أوضاع الشركات وأعداد المنشآت غير المرخصة وأسباب عدم حصولها على التراخيص.

TEL AVIV, ISRAEL - JUNE 13: A few cars are on the road near the Namir interchange next to the Azrielli towers on June 13, 2025 in Tel Aviv, Israel. People here are bracing themselves for retaliation from Iran after Israel launched a series of air strikes on military facilities and leaders in the early hours of Friday, June 13. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
بعض أبراج مركز عزرائيلي وهي منطقة تضم عدة شركات في تل أبيب (غيتي)

وأشار مراقب الدولة إلى أن غياب هذه التقارير يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت مدة الحصول على التراخيص قد تقلصت فعليا بعد تطبيق الإصلاحات. وأوصى الوزارة باستئناف إصدار التقارير، فيما ردت بأنها "ستدرس التوصية مع الأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة لديها"، بحسب صحيفة "كالكاليست".

رقمنة متعثرة

وسلط التقرير الضوء على تعثر مشروع الرقمنة، رغم مرور نحو عشر سنوات على قرار الحكومة إنشاء نظام وطني موحد لتراخيص الأعمال. وبحسب الصحيفة، ما تزال المنصة الرقمية في مراحل التطبيق، ولم يُربط بها سوى ثلاث جهات تنظيمية من أصل ست جهات رئيسية، هي وزارة الصحة والشرطة الإسرائيلية ووزارة العمل.

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كما انضمت 13 سلطة ترخيص فقط من أصل 259 سلطة محلية، أي نحو 5%، إلى النظام حتى الآن.

وفي مؤشر إضافي على ضعف المتابعة المؤسسية، ارتفع عدد السلطات المحلية التي لم تقدم تقارير إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية عن أوضاع الشركات من 19 سلطة في عام 2021 إلى 42 سلطة في عام 2024، بزيادة بلغت 121%.

وتشير هذه المعطيات، وفق تقرير مراقب الدولة الذي أوردته "كالكاليست"، إلى استمرار الفجوة بين أهداف الإصلاحات الحكومية ونتائجها الفعلية، في ظل تعثر أدوات الرقابة والرقمنة واستمرار عمل عشرات الآلاف من الشركات خارج الأطر القانونية.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

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