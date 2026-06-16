بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على 70 كيانا في روسيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا استهدفت عشرات الكيانات المالية والتجارية وسفنا مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل"، في خطوة قالت لندن إنها تهدف إلى تقويض شبكات التمويل والإمداد التي تدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وشملت العقوبات الجديدة بنك "ياندكس" وشبكة مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية، إضافة إلى عشرات السفن المتهمة بنقل النفط والغاز الروسيين إلى دول ثالثة للالتفاف على القيود الغربية المفروضة على موسكو.

كما طالت العقوبات نحو 70 كيانا جديدا، من بينها شركة التأمين "روسغوستراخ"، وبنك "إيفرو فاينانس موسنار" وشركة "وايلد بيريز"، ضمن مساعي الحكومة البريطانية لتكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يشارك في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا "تستهدف هذه العقوبات سفنا وأموالا وجهات تدعم اقتصاد الحرب الروسي، وبالتالي تهدد الأمن الأوروبي".

وتتضمن الإجراءات أكثر من 20 ناقلة نفط وعدة سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال، فيما وصفتها لندن بأنها المرة الأولى التي تفرض فيها دولة من دول مجموعة السبع عقوبات على سفن مرتبطة بمشروع "أركتيك إل إن جي 2" الروسي.

عقوبات على 600 سفينة

وتقول لندن إنها فرضت حتى الآن عقوبات على ما يقرب من 600 سفينة من "أسطول الظل"، وهو المصطلح الذي يطلق على السفن المستخدمة في نقل النفط الروسي خارج الأطر التقليدية للرقابة والعقوبات الغربية.

وكان ستارمر قد منح في مارس/آذار الماضي الجيش البريطاني صلاحية اعتلاء السفن المشتبه في مساعدتها روسيا على تصدير النفط، واحتجازها رغم القيود المفروضة عليها.

وفي أول عملية من هذا النوع تقودها بريطانيا، صعدت قوات خاصة بريطانية إلى ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الخاضع للعقوبات، واعترضتها في القناة الإنجليزية الأحد الماضي.

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كما استهدفت العقوبات الجديدة شبكة مشتريات قالت بريطانيا إنها تابعة للمخابرات العسكرية الروسية، وتتمركز حول شركة "نبتون كو ليمتد"، متهمة إياها بالحصول سرا على تكنولوجيا غربية لصالح قطاع الدفاع الروسي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الدول الغربية تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو، عبر استهداف شبكات النقل والتمويل والتوريد التي تعدها داعمة لاستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.