ستاربكس كوريا تغلق جميع متاجرها بعد حملة تسويق مثيرة للجدل

أعلنت مجموعة "شينسيغيه" الكورية الجنوبية أن رئيس مجلس إدارتها تشونغ يونغ جين وكبار المسؤولين التنفيذيين وموظفي "ستاربكس كوريا" سيخضعون لتدريبات مكثفة لتعزيز الوعي التاريخي والحساسية الاجتماعية، في أعقاب أزمة أثارتها حملة تسويقية ربطها منتقدون بذكريات قمع انتفاضة غوانغجو المؤيدة للديمقراطية عام 1980.

وقالت المجموعة إن جميع متاجر "ستاربكس كوريا" ستغلق أبوابها عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 22 يونيو/حزيران لإتاحة المجال أمام العاملين للمشاركة في تدريب إلزامي، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ دخول السلسلة إلى السوق الكورية الجنوبية عام 1999.

وجاء القرار بعد حملة ترويجية أطلقتها الشركة التي تديرها شركة "إي-مارت"، وهي شركة تابعة لمجموعة "شينسيغيه" في 18 مايو/أيار الماضي تحت اسم "يوم الدبابة"، تزامنا مع ذكرى انتفاضة غوانغجو الديمقراطية، التي قمعتها السلطات العسكرية آنذاك باستخدام القوات والدبابات، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأثارت الحملة موجة غضب واسعة بعدما روجت الشركة لأكواب من الفولاذ المقاوم للصدأ تحمل اسم "إس إس تانك"، مستخدمة عبارة دعائية تقول: "ضعها على الطاولة بصوت تاك!".

واعتبر منتقدون أن التسمية والشعار يستحضران ذكريات القمع العسكري، كما ربط بعضهم كلمة "تاك" بقضية الناشط الطلابي بارك جونغ-تشول الذي توفي تحت التعذيب عام 1987، بعدما زعمت السلطات حينها أنه فارق الحياة إثر ارتطام رأسه بالمكتب.

وأوقفت الشركة الحملة خلال ساعات من إطلاقها بعد تصاعد الانتقادات، فيما تحدث مسؤولون عن تراجع "كبير جدا" في المبيعات. كما قدم رئيس المجموعة تشونغ يونغ جين اعتذارا علنيا على خلفية الأزمة.

وأكدت "شينسيغيه" أن القرار يعكس مدى جدية المجموعة في التعامل مع الجدل الأخير والتزامها بمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، مشيرة إلى أنها ستراجع آليات اعتماد الحملات التسويقية عبر إدخال قائمة تدقيق تشمل القضايا التاريخية والسياسية والكوارث والمسائل العسكرية والعنف وخطاب الكراهية.

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وتعد "ستاربكس كوريا" أكبر سلسلة مقاه في البلاد من حيث مدفوعات العملاء، وكانت تدير أكثر من 2000 متجر بنهاية عام 2024.

قائمة تدقيق

ووفقا للمجموعة، سيشارك تشونغ والرؤساء التنفيذيون للشركات التابعة في جلسة تدريب منفصلة يوم 24 يونيو/حزيران، بينما يخضع مسؤولو شركات "إي-مارت" وموظفو المقر الرئيسي لـ"ستاربكس كوريا" للتدريب يوم 17 يونيو/حزيران.

وأضافت أن البرنامج سيتضمن محاضرة يقدمها أستاذ تاريخ من جامعة سونغكيونكوان حول أبرز محطات التاريخ الكوري الحديث والمعاصر منذ خمسينيات القرن الماضي، إضافة إلى جلسة أخرى يقودها أستاذ في علم الاجتماع تتناول كيفية مراعاة القضايا الاجتماعية، مثل التاريخ والعمل والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، في الأنشطة التسويقية للشركات.