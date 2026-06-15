تفاؤل الأسواق باتفاق هرمز.. مكاسب لوول ستريت والذهب وخسائر للنفط والدولار

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجعت أسعار النفط والدولار، وصعد الذهب والمعادن النفيسة، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفف المخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.

وصعد مؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 0.32% عند الافتتاح ليصل إلى 51364 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.15% إلى 7517 نقطة، وقفز مؤشر ناسداك المجمع 2.16% إلى 26447 نقطة، مدعوما بمكاسب واسعة لأسهم التكنولوجيا والنمو.

وجاءت هذه المكاسب بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استكمال اتفاق مع إيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري، مع ترقب توقيع الاتفاق رسميا الجمعة المقبلة.

هبوط النفط

وفي أسواق الطاقة، هبطت أسعار النفط بأكثر من 5% مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.9% إلى 79.9 دولارا للبرميل، متراجعا دون مستوى 80 دولارا للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي، قبل أن يتدارك بعض خسائره ليستقر عند 80.95 دولارا للبرميل، فيما هبط خام برنت بنسبة 5.5% إلى 82.57 دولارا للبرميل، ليستقر في نهاية المطاف عند 83.19 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد أشهر من الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما تسبب في واحدة من أكبر صدمات الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة.

ورغم التفاؤل، حذرت منظمات الشحن البحري من أن استعادة حركة الملاحة الطبيعية قد تستغرق أسابيع، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالألغام البحرية وسلامة الممرات الملاحية.

الذهب والمعادن

في المقابل، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوع، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4344.77 دولارا للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3% إلى 4366.80 دولارا.

كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب قوية:

ارتفعت الفضة 3.11% إلى 70.11 دولارا للأوقية.

صعد البلاتين 4.6% إلى 1796.45 دولارا.

زاد البلاديوم 5.1% إلى 1348.30 دولارا.

ويرى محللون أن تراجع أسعار النفط خفف مخاوف ارتفاع التضخم، ما عزز الطلب على الذهب رغم تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.

تراجع الدولار

وتعرض الدولار لضغوط بيع بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق ينهي حرب إيران، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة، وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

وهبط مؤشر الدولار إلى 99.3 نقطة بتراجع بنسبة 0.12%، بينما تراجعت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الطاقة.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز الأسواق على أي إشارات قد يقدمها رئيس البنك المركزي كيفن وارش بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

ويرى محللون أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمثل حدثا اقتصاديا عالميا يخفف المخاطر على أسواق الطاقة والتجارة، لكنه لا يزال بحاجة إلى ترجمة عملية على الأرض، خصوصا فيما يتعلق بإزالة الألغام، واستعادة الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز.

الأسواق الخليجية

أغلقت الأسواق الخليجية تعاملات اليوم على أداء متباين، في وقت تفاعلت فيه الأسواق مع إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وما تبعه من تراجع حاد في أسعار النفط وتحسن شهية المخاطرة عالميا.

وسجلت بورصة قطر أفضل أداء بين أسواق الخليج، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.89% ليغلق عند 10553.75 نقطة، مستفيدا من مكاسب واسعة في الأسهم القيادية.

وفي البحرين، صعد مؤشر البحرين العام بنسبة 0.42% ليصل إلى 2000.23 نقطة، مدعوما بتحسن أداء عدد من الأسهم المالية والخدمية.

في المقابل، تراجعت بورصة الكويت، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% إلى 9300.95 نقطة، بينما هبط المؤشر العام بنسبة 0.04%، رغم ارتفاع مؤشري السوق الرئيسي و"الرئيسي 50″.

كما أنهى مؤشر سوق مسقط (MSX30) جلسة التداول على انخفاض بنسبة 0.68% عند 7618.3 نقطة، مع تراجع غالبية الأسهم المتداولة.

أما السوق السعودية (تاسي) فواصل أداءه الحذر، متراجعا بنسبة 0.08% إلى 11095.86 نقطة، متأثرا بضغوط على أسهم الطاقة والبتروكيماويات بعد هبوط أسعار النفط.

العملات المشفرة

وفي سوق العملات الرقمية كانت النتائج كالتالي: