اتفاق أمريكا وإيران.. المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند مستوى قياسي

سجل المؤشر الأوروبي ستوكس 600 مستوى قياسيا جديدا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مدعوما بتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي من شأنه إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 3 أشهر وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وجاء الارتفاع بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، إذ انخفض خام برنت بنحو 4% بعد إعلان مسؤولين أمريكيين وإيرانيين التوصل إلى إطار اتفاق من المقرر توقيعه يوم الجمعة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.2% إلى 640.94 نقطة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في 27 فبراير/شباط، ليعوض بذلك جميع خسائره المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وتراجع المؤشر قليلا خلال التداولات.

وقادت أسهم شركات السيارات المكاسب القطاعية بارتفاع بلغ 3.5%، بينما قفزت أسهم شركات الطيران الأكثر تأثرا بأسعار الطاقة، مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، بأكثر من 5% لكل منهما. كما سجل قطاع السفر والترفيه مستوى قياسيا جديدا.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تخلفت في أدائها عن نظيراتها في أمريكا وآسيا منذ مارس/آذار، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى اعتماد أوروبا على مضيق هرمز في تأمين جزء مهم من وارداتها النفطية، ما جعل أسواقها أكثر حساسية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ترقب أسعار الفائدة

وفي الوقت نفسه، لا تزال الأسواق تراقب مسار السياسة النقدية الأوروبية بعد أن دفع ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف التضخمية البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع إضافي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

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وعلى صعيد الشركات، زاد سهم رينو 5% بعد إعلان شركة صناعة السيارات تطوير مركبة عسكرية بالتعاون مع شركة تاليس المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع.

كما صعد سهم شنايدر إلكتريك، المتخصصة في معدات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.3% بعد إبرام شراكة إإستراتيجية مع شركة فوكسكون التايوانية لتطوير وتوسيع البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 2.7% متأثرة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام.