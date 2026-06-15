انخفاض تكلفة الاقتراض في بريطانيا بعد اتفاق وقف حرب إيران

انخفضت تكلفة الاقتراض في بريطانيا، اليوم الاثنين، لأقل مستوى لها منذ أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات، وهو أحد أهم الوسائل التي تلجأ إليها وزارة الخزانة البريطانية للاقتراض من الأسواق، تراجع من 4.84% إلى 4.77%.

يتزامن التراجع مع الانخفاض في الفائدة على سندات الخزانة البريطانية بالتراجع في أسعار النفط بنسبة 4.8% إلى 83.15 دولارا للبرميل من خام برنت، وفق بيانات صحيفة "فايننشال تايمز"، وهو أقل سعر للنفط منذ مارس/آذار الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنهاء الحصار البحري على إيران، مما يمهد لعودة الملاحة بشكلها المعتاد إلى مضيق هرمز الذي يمر به نحو خمس الإمدادات العالمية من الطاقة.

تراجع التوقعات برفع الفائدة

ويؤدي تراجع أسعار النفط إلى انخفاض تكلفة النقل والإنتاج، مما يعني تراجع مستوى التضخم، الأمر الذي يحد من الضغوط على بنك إنجلترا (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على الارتفاع في الأسعار.

ويساهم تخفيض سعر الفائدة في تخفيف أعباء خدمة الدين الهائل للحكومة البريطانية، الذي يبلغ نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني (نحو 4.02 تريليون دولار)، وفق ما ذكرته "تلغراف".

ووضع ارتفاع أسعار الطاقة بعد اندلاع حرب إيران وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أمام معضلة مالية، إذ ارتفعت تكلفة الاقتراض من جانب، وزادت نفقات الحكومة لدعم الأسر بمواجهة زيادة أسعار الطاقة من جانب آخر.

وقلل المتداولون في الأسواق المالية من توقعاتهم بقيام المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة، وفق تلغراف، حيث لا تتوقع أسواق المال سوى زيادة واحدة في أسعار الفائدة هذا العام من 3.75% إلى 4%، والتي قد تحدث في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ارتفاع مؤشرات البورصات

وأدى إعلان ترمب عن التوصل لتفاهم لوقف الحرب مع إيران إلى ارتفاع مؤشر ستوكس-600 لأسهم الشركات الأوروبية، الذي تراجع خلال فترة الحرب، حيث بلغ مستوى قياسيا عند 641.66 نقطة في بداية التداول اليوم، قبل أن يقلص مكاسبه ليسجل ارتفاعا بنسبة 0.7% خلال اليوم، حسب ما ذكرته "فايننشال تايمز".

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وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (بورصة باريس) بنسبة 1.1% خلال معاملات الاثنين، كما ارتفع مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت بنسبة 1.2%.

ويرى المتداولون في البورصات الأوروبية، وفق "فايننشال تايمز"، أن وقف الحرب في الشرق الأوسط سيؤدي لتراجع سريع في أسعار الطاقة، وهو ما سينعكس إيجابا على دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على استيراد النفط لتلبية أكثر من 90% من احتياجاتها للتصنيع والاستهلاك المنزلي، مما سيؤدي لانخفاض تكاليف الشركات وزيادة فرص أرباحها.