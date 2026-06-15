النفط يتراجع 4% بعد توصل أمريكا وإيران إلى اتفاق سلام

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار الماضي، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائب وزير الخارجية الإيراني إن البلدين توصلا إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف ⁠⁠حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.1%ٌ إلى 83.8 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.6% إلى 80.9 دولارا.

وهبط كلا العقدين بأكثر من 3% يوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تؤدي بلاده دور الوسيط، إن ‌‌الولايات المتحدة وإيران ستوقعان مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة.

وذكر ترمب أمس الأحد أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا "دون دفع أي رسوم" وأن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية سينتهي أيضا.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء بأن مسودة الاتفاق تنص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما وفق ترتيبات إيرانية.

وقال ⁠⁠كبير محللي الأسواق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر، إن "علاوة المخاطر الجيوسياسية ⁠⁠التي انعكست في أسعار النفط الخام يجري الآن تفكيكها بوتيرة قوية، مع ترقب المتداولين استئناف تدفقات النفط".

وتسبب إغلاق مضيق هرمز لأكثر من 3 أشهر بسبب الحرب في ⁠⁠حرمان الأسواق العالمية من ملايين البراميل من إمدادات النفط والغاز.

ويعتبر المضيق ممرا إستراتيجيا، حيث كان يمر ⁠⁠عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز ⁠⁠الطبيعي المسال في العالم.

ويراقب المستثمرون أيضا وتيرة استئناف إنتاج النفط وصادراته من الدول المنتجة له في الشرق الأوسط بعد الأضرار الناجمة عن الحرب، وما إذا كان مزيد من ‌‌السفن سيدخل المنطقة.

وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن اتفاقا أوسع نطاقا سيجري التفاوض عليه خلال فترة وقف إطلاق النار ‌‌التي ‌‌تمتد 60 يوما.

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وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أمس الأحد إنها مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل خطوات تتخذها طهران بشأن برنامجها النووي.