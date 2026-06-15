اقتصاد|فرنسا

الرئيس ترمب يهدد فرنسا برسوم 100% بسبب الضريبة الرقمية

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epa13031441 US President Donald Trump responds to a question from the news media after signing a fisheries proclamation in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 11 June 2026. Trump signed a proclamation opening parts of the Pacific to commercial fishing access for US-flagged vessels. EPA/JIM LO SCALZO / POOL
ترمب قال إنه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التخلي عن ضريبة مبيعات الشركات الرقمية الأمريكية (الأوروبية)
Published On 15/6/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة "لن يكون أمامها خيار" سوى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على النبيذ الفرنسي إذا لم تلغ فرنسا الضريبة الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وأضاف ترمب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست ، أن باريس مطالبة بالتراجع عن الضريبة التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، محذراً من تداعيات استمرارها على العلاقات التجارية بين البلدين.

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وقال: "طلبت منه ألا يفرض رسوما على الشركات الأمريكية، وإذا فعلوا ذلك، فلن يكون لدي خيار سوى فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع أنواع الشمبانيا والنبيذ القادم من فرنسا".

وأضاف: "كل ما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فعله هو التخلي عن ضريبة المبيعات، حتى لا يتعرض لهذا النوع من الضغط".

 

مايكروسوفت و ميتا وغوغل وآبل موقع كل شركة
واشنطن تعتبر أن الضريبة تستهدف بصورة أساسية شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة (موقع كل شركة)

ما هي الضريبة الرقمية؟

تفرض فرنسا منذ عام 2019 ضريبة خدمات رقمية بنسبة 3% على إيرادات الشركات الرقمية الكبرى التي تحقق إيرادات عالمية تتجاوز 750 مليون يورو (نحو 810 ملايين دولار) وإيرادات داخل فرنسا تزيد على 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار).

وتستهدف الضريبة أنشطة مثل الإعلانات الرقمية وبيع البيانات والمنصات الإلكترونية الكبرى.

وتعتبر واشنطن أن الضريبة تستهدف بصورة أساسية شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل آبل وأمازون وغوغل وميتا، وتصفها بأنها إجراء تمييزي ضد الشركات الأمريكية.

تعد السوق الأمريكية إحدى أهم أسواق صادرات النبيذ والمشروبات الكحولية الفرنسية، وتشير بيانات أوروبية إلى أن صادرات المشروبات الكحولية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 9 مليارات يورو (نحو 9.72 مليارات دولار) في عام 2024، مما يجعل أي رسوم أمريكية مرتفعة مصدر قلق للمنتجين الفرنسيين.

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ويأتي التصعيد الأخير ضمن نهج أوسع تتبناه إدارة ترمب تجاه الضرائب الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية في عدد من الدول، إذ هددت واشنطن خلال الأشهر الماضية باتخاذ إجراءات تجارية ضد دول تطبق ضرائب مماثلة، معتبرة أنها تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل.

المصدر: رويترز

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