تعرف على أكبر الرابحين من اكتتاب "سبيس إكس"

لم يقتصر أثر الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس" في بورصة ناسداك الجمعة الماضية على تحويل مؤسسها إيلون ماسك إلى أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار، بل امتد ليشمل مجموعة واسعة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين والموظفين وصناديق الاستثمار والجامعات الأمريكية، الذين راكموا حصصا في الشركة على مدار سنوات.

ومع وصول تقييم "سبيس إكس" إلى نحو 2.11 تريليون دولار بنهاية أول يوم تداول، برزت قائمة تضم أكبر المستفيدين من واحدة من أكبر عمليات خلق الثروة في تاريخ قطاع التكنولوجيا ورأس المال المغامر (Venture Capital).

وتستعرض صحيفة وول ستريت جورنال هؤلاء الرابحين وفق الآتي:

ماسك والمقربون منه

يتصدر القائمة ماسك، الذي يمتلك نحو 40% من أسهم الشركة. وعند سعر الطرح البالغ 135 دولارا للسهم، بلغت قيمة حصته نحو 866 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى أكثر من تريليون دولار بعد صعود السهم إلى 160.95 دولارا في أول جلسة تداول.

كما تضم القائمة:

غوين شوتويل، الرئيسة التنفيذية للعمليات التي أمضت أكثر من عقدين في الشركة.

أنطونيو غراسياس، عضو مجلس الإدارة وأحد أقرب المستثمرين إلى ماسك، الذي لعب دورا بارزا في دعم الشركة خلال مراحلها الأولى.



موظفون حاليون وسابقون

استفاد عدد من الموظفين الحاليين والسابقين بشكل لافت من الإدراج، من بينهم:

جاي أندريه لافوا المهندس السابق الذي غادر الشركة قبل أكثر من عشر سنوات لكنه احتفظ بحصة تقدر قيمتها بأكثر من 28 مليون دولار.

برزت ماري إلين موسلمان، التي خصصت نحو 10% من راتبها للاستثمار في أسهم الشركة خلال فترة عملها.

خوان هيرنانديز الذي بدأ متعاقدا مع "سبيس إكس" وما زال يمتلك أسهما تقدر قيمتها بنحو 880 ألف دولار.

ويتوقع أن يوفر الإدراج سيولة لآلاف الموظفين الحاليين والسابقين، ما قد يخلق موجة جديدة من المستثمرين ورواد الأعمال في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

شركات استثمارية وصناديق تحوط

ضمت قائمة الرابحين عددا من أبرز المستثمرين المؤسسيين، بينهم:

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مدير الصناديق الشهير رون بارون الذي راهن مبكرا على الشركة.

صندوق التحوط "دارسانا كابيتال بارتنرز" الذي تقدر قيمة حصته بأكثر من 10 مليارات دولار.

غافين بيكر، المدير السابق للاستثمارات في "فيديليتي" ، من رهاناته المبكرة على الشركة.

شركات رأس المال المغامر

حققت شركات رأس المال المغامر أو الجريء بعضا من أكبر المكاسب في تاريخ القطاع بفضل استثماراتها المبكرة في "سبيس إكس". والمقصود برأس المال المغامر نوع من أنواع الاستثمار عالي المخاطر، تضخه شركات أو صناديق متخصصة في الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة وتطرح أفكارا مبتكرة، لكنها ما تزال في مراحلها الأولى وتفتقر إلى التمويل الكافي أو الوصول إلى أسواق المال التقليدية (مثل القروض البنكية).

وتشمل قائمة هذا النوع من الشركات التي استفادت من إدراج أسهم "سبيس إكس":

"فالور إكويتي بارتنرز" التابعة لأنطونيو غراسياس.

"فاوندرز فند" التي شارك في تأسيسها بيتر ثيل.

"أندريسن هورويتز" ، التي تقدر قيمة حصتها بأكثر من 10 مليارات دولار عند سعر الطرح.

"دي إف جي غروث" .

"ثرايف كابيتال" .

"سيكويا كابيتال" .

وتعد "فالور إكويتي" من أكبر الرابحين، إذ ارتفعت قيمة حصتها إلى نحو 81 مليار دولار، رغم أن استثماراتها التاريخية في الشركة تراوحت بين 400 و500 مليون دولار فقط، ما يمثل واحدا من أعلى معدلات العائد في تاريخ رأس المال الجريء.

كما تجاوزت قيمة حصة "فاوندرز فند" 50 مليار دولار، كما بلغت قيمة حصة "سيكويا كابيتال" أكثر من 20 مليار دولار، وتجاوزت قيمة حصتي "أندريسن هورويتز" و"ثرايف كابيتال" نحو 10 مليارات دولار لكل منهما.

مكاتب إدارة الثروات العائلية

استفادت عدة مكاتب استثمار عائلية من صعود الشركة، من بينها:

"ليكسايد كابيتال" التابعة لرجل الأعمال تريفور بالادينو.

"كيو ستار" التابعة للمستثمر أليك ليتوفيتز.

"تري هاوس" المرتبطة بعائلة كاديشا الاستثمارية.

جامعات أمريكية

ولم تقتصر المكاسب على المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، إذ حققت جامعات أمريكية عوائد ضخمة من استثماراتها غير المباشرة في "سبيس إكس".

وتشمل القائمة:

جامعة نورث كارولاينا.

جامعة فرجينيا.

جامعة واشنطن في سانت لويس.

وكانت هذه المؤسسات قد استثمرت في صناديق رأس مال جريء تمتلك حصصا في "سبيس إكس"، مما منحها مكاسب كبيرة مع ارتفاع تقييم الشركة واقترابها من حاجز التريليوني دولار.

وتشير تقارير إلى أن نحو 10% من أصول الوقف الاستثماري لجامعة نورث كارولاينا مرتبطة بصورة غير مباشرة باستثمارات في "سبيس إكس"، مما يجعل الإدراج حدثا مؤثرا في أداء بعض أكبر الصناديق الجامعية الأمريكية.

ثروات غير محققة

ورغم القفزة الكبيرة في الثروات نتيجة الطرح الأولي للشركة الأمريكية، فإن معظم المستثمرين الأوائل لا يستطيعون بيع أسهمهم حاليا بسبب فترات الحظر المفروضة قانونا بعد الإدراج في بورصة ناسداك.

وبموجب شروط الطرح، لن يتمكن كثير من المستثمرين من بيع سوى جزء محدود من أسهمهم بعد إعلان النتائج الفصلية المقبلة، بينما يتعين على إيلون ماسك الانتظار عاما كاملا قبل بيع أي جزء من حصته.

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ويعني ذلك أن الجزء الأكبر من هذه المكاسب ما يزال دفتريا (على الورق) مرتبطا بسعر السهم في السوق، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الشركة وأداء السهم خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

ويعد إدراج "سبيس إكس" أكبر طرح عام أولي في التاريخ، كما يمثل واحدة من أكبر عمليات خلق الثروة للمستثمرين الأوائل والموظفين والمؤسسات الاستثمارية في شركة تكنولوجية خلال العقود الأخيرة.