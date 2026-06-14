"قامكو" القطرية تنهي ترتيبات تسويق إنتاج قطلوم مع هيدرو النرويجية

أعلنت شركة قطر لصناعة الألومنيوم "قامكو"، التي تمتلك حصة بنسبة 50% في شركة ألومنيوم قطر "قطلوم"، إنهاء ترتيبات التسويق وتسلم الإنتاج مع شركة "هيدرو ألومنيوم إيه إس" النرويجية، بصفتها الوكيل التسويقي لقطلوم، وذلك وفقا لشروط الاتفاقيات ذات الصلة.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع بورصة قطر إن إنتاج "قطلوم" سيُسوَّق مستقبلا بما يتوافق مع شروط اتفاقية المشروع المشترك، مؤكدة أنها لا تتوقع أن يكون لهذا الإنهاء "أثر سلبي جوهري على الأداء المالي أو التشغيلي لقطلوم".

وأضافت أن "قطلوم" ستتولى بصورة مؤقتة مسؤولية تسويق وبيع منتجاتها من الألومنيوم عقب إنهاء الاتفاقية، مشيرة إلى أن "قامكو" تواصل التعاون بشكل بنّاء مع شريكها لضمان انتقال منظم ومعالجة المسائل الناشئة عن هذا التغيير في الترتيبات، مع الالتزام الدائم بشروط جميع الاتفاقيات ذات الصلة، وحماية مصالح المساهمين.

وأوضحت "قامكو" أنها علمت بالتقارير العامة المتداولة بشأن إنهاء اتفاقية التسويق وتسلم الإنتاج، وهو ما استدعى إصدار هذا الإعلان.

سرية المعلومات

وقالت "قامكو" إن شركة "هيدرو" والشركات التابعة لها ملزمة بالحفاظ على سرية هذه المعلومات، وإن أي إفصاح عام يجب أن يتم بالتنسيق مع الشريك الآخر في المشروع المشترك، مضيفة أن "هيدرو" كانت قد أكدت موقفها بعدم الحاجة إلى إصدار إفصاح للسوق.

وفي هذا السياق، ذكرت "قامكو" أنها تحقق حاليا في الظروف المحيطة بالإفصاح، مؤكدة أن أي إشارات وردت في إفصاحات "هيدرو" أو الشركات التابعة لها بشأن الآثار المالية أو التشغيلية "يجب أن تُفهم أنها تتعلق بشركة "هيدرو ألومنيوم إيه إس" بصفتها الوكيل التسويقي، ولا تمتد إلى شركة "قطلوم" أو مساهميها".

وكانت رويترز قد أفادت الجمعة بأن "قطلوم" ألغت الاتفاقية التجارية التي كانت تزود بموجبها شركة "هيدرو" بالألومنيوم، فيما أصدرت الشركة النرويجية إشعارا بالقوة القاهرة لعملائها.

إعلان

وتأسست شركة قطر لصناعة الألومنيوم "قامكو"، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في عام 2018، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة.

وأكدت "قامكو" أنها ستفصح عن أي مستجدات تتعلق بالمسائل المشار إليها عند الاقتضاء.

وتأسست "قطلوم" في عام 2006 وهي ‌‌‌‌‌‌‌‌مشروع ‌‌‌‌‌‌‌‌مشترك مناصفة بين "هيدرو" وقطر للطاقة، وتمتلك قطر للطاقة 51% من "قامكو".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لقطلوم 648 ألف طن سنويا وتعمل حاليا بنسبة 60% فقط من طاقتها منذ مارس/آذار بسبب تبعات ⁠⁠⁠⁠اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.