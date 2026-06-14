اقتصاد|إيران

إيران: لا اختراق لبيانات العملاء بعد هجوم إلكتروني على 4 بنوك

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Iranian women use automated teller machines (ATM) in the capital Tehran on May 20, 2019. US President Donald Trump issued an ominous warning to Iran yesterday, suggesting that if the Islamic republic attacks American interests, it will be destroyed. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
بنوك إيرانية أعلنت عن تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية (الفرنسية)
Published On 14/6/2026
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آخر تحديث: 11:43 (توقيت مكة)

قال المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران إن هجوما إلكترونيا عطل خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية، دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأحد عن المجلس قوله إن الهجوم استهدف بنية تحتية مشتركة للاتصالات تستخدمها بنوك "ملي" ( الوطني)، و"تجارت"، و"صادرات"، و"تنمية الصادرات" الإيراني.

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وأضاف المجلس أن الهجوم دفع الفرق الفنية إلى تنفيذ تدابير وقائية، مما أثر مؤقتا على بعض الخدمات المصرفية.

وأكد المجلس عدم رصد أي وصول غير مصرح به إلى معلومات العملاء أو حذف أي بيانات، مشيرا إلى أن جهودا تجري لاستعادة العمليات الطبيعية.

كانت بنوك إيرانية أعلنت أمس السبت عن تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية أثرت على تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية.

وأفادت وكالة أنباء فارس بأن العطل شمل بنوكا رئيسية من بينها "ملي" (الوطني) و"تجارت" و"صادرات" و"تنمية الصادرات"، نتيجة خلل أصاب جزءا من الخدمات الأساسية المرتبطة بشركة الخدمات المعلوماتية الوطنية.

المصدر: رويترز

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