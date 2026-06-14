بريطانيا واليابان تستعدان لإبرام اتفاقات استثمارية بـ24 مليار دولار

تستعد بريطانيا ⁠واليابان لإبرام ⁠شراكات في قطاعي الاستثمار والتكنولوجيا تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه ⁠إسترليني (24 مليار دولار) وسط توقعات بتوفير عشرات الآلاف من ⁠فرص العمل، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء كير ستارمر بنظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم الأحد.

وتشمل ‌الاتفاقات:

خططا استثمارية يابانية مدتها 5 سنوات تزيد قيمتها على 9 مليارات جنيه إسترليني في مجالي البنية التحتية والخدمات المالية.

وخططا لتوفير ⁠ما يصل إلى 9 مليارات أخرى لمشاريع طاقة الرياح البحرية في بريطانيا.

كما سيدشن البلدان شراكة تكنولوجية ⁠جديدة تغطي مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ⁠وأشباه الموصلات والحوسبة الكمية.

ومن ⁠المتوقع إبرام اتفاقات تجارية وحكومية أخرى خلال زيارة تاكايتشي، التي تأتي قبل ‌قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا في الفترة من 15 ‌إلى ‌17 يونيو/حزيران الحالي.

في غضون ذلك قالت رئيسة وزراء اليابان للصحفيين قبل مغادرتها إلى أوروبا إنها تعتزم اقتراح مخزون مشترك من المعادن الحيوية لمجموعة السبع وتقديم وجهات نظر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا وأمن الطاقة ومرونة سلسلة التوريد إلى القمة.

كما ذكرت ⁠صحيفة ⁠نيكي اليوم الأحد أن اليابان تستعد لإرسال وفد ⁠إلى غرينلاند هذا الصيف لتقييم إمكانية استخراج ⁠المعادن الأرضية النادرة، وأضافت الصحيفة أن الوفد سيضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة ‌والصناعة وشركات تجارية والمنظمة اليابانية لأمن الطاقة والمعادن.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي تاكايتشي نظيرتها الإيطالية جورجا ميلوني في إيطاليا قبل أن تحضر القمة في فرنسا.