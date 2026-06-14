المملكة القابضة تكشف حجم حصتها في سبيس إكس

أعلنت شركة المملكة القابضة أنها تمتلك حاليا 42.4 مليون سهم من الفئة (أ) إيه (A) العادية في شركة سبيس إكس الأمريكية، وذلك في إفصاح نشرته اليوم الأحد لإطلاع مساهميها والسوق على أحدث تطورات استثمارها في الشركة الفضائية التي يقودها إيلون ماسك.

وأضافت الشركة أن القيمة الدفترية لهذه الحصة بلغت 4.47 مليارات دولار (16.76 مليار ريال سعودي) وفقا لقوائمها المالية حتى 31 مارس/آذار 2026، بينما تقدر القيمة العادلة للحصة بنحو 6.83 مليارات دولار استنادا إلى سعر إغلاق سهم سبيس إكس يوم الجمعة عند 160.95 دولاراً للسهم.

وجاء الإفصاح بعد بدء تداول أسهم سبيس إكس في بورصة ناسداك يوم الجمعة، عقب طرح عام أولي وصف بأنه الأكبر في العالم، إذ ضخ المستثمرون نحو 75 مليار دولار في الشركة، في خطوة تعكس رهانات الأسواق على توسع أنشطة ماسك في مجالات الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المملكة القابضة أن أسهمها في سبيس إكس تخضع حاليا لفترة حظر تداول تصل إلى 180 يوما من تاريخ الإدراج، بموجب شروط الطرح العام الأولي.

وأضافت الشركة أن استثمارها في سبيس إكس سيعاد تقييمه مستقبلا وفقا للقيمة العادلة بناء على سعر السهم السائد في كل فترة مالية، مشيرة إلى أن إدراج الشركة في سوق نشطة قد يؤدي إلى إعادة تصنيف الاستثمار من المستوى الثالث إلى المستوى الأول ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

استثمارات أخرى

ويأتي هذا الاستثمار ضمن سجل طويل للمملكة القابضة في الاستثمار المبكر في شركات التكنولوجيا العالمية، حيث سبق أن:

استثمرت في تويتر قبل استحواذ إيلون ماسك عليها وتغيير اسمها إلى إكس.

كما استثمرت في كريم قبل استحواذ أوبر عليها.

إضافة إلى ليفت لخدمات طلب سيارات الأجرة.

وشركة "إكس إيه آي" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك.

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ويملك الأمير الوليد بن طلال حصة أغلبية تبلغ 78% في المملكة القابضة، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 17% من أسهم الشركة، وفق رويترز.

ويعكس الإفصاح الأخير حجم الرهان السعودي على قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على الاستثمار في الاقتصاد الفضائي والذكاء الاصطناعي بوصفهما من أبرز محركات النمو في العقود المقبلة.