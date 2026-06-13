قبل الوقوع في الفخ.. نصائح لتجنب ديون بطاقات الائتمان والقروض

في وقت صار فيه الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان أسهل مما مضى، أصبح الغوص في وحل الديون لا يبدأ مع التعثر في السداد، بل حين تلتهم الأقساط والحدود الدنيا للبطاقات الائتمانية جزءا متزايدا من الدخل الشهري، فيضيق هامش الأسرة أمام أي صدمة بسيطة مثل مرض مفاجئ أو فقدان عمل أو ارتفاع إيجار أو زيادة في الأسعار.

وتعتمد المؤسسات المالية مؤشر "نسبة عبء الدين" أو "نسبة الدين إلى الدخل" لقياس قدرة الفرد على إدارة التزاماته، وهي مجموع المدفوعات الشهرية للديون مقسوما على الدخل الشهري الإجمالي قبل الخصومات، وتشمل عادة أقساط القروض الشخصية والسيارات والتعليم والحد الأدنى الشهري للبطاقات الائتمانية والالتزامات الثابتة الأخرى، حسب المكتب الأمريكي لحماية المستهلك.

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وتكشف هذه النسبة درجة الضغط على الميزانية الشهرية، فكلما زاد نصيب الديون من الدخل، تراجع المتبقي للغذاء والسكن والنقل والتعليم والصحة والادخار، لذلك يستخدمها المقرضون لاختبار قدرة العميل على السداد، بينما ينبغي للأسر استخدامها إنذارا مبكرا قبل التعثر.

إنذار مبكر

تقول رئيسة قسم التحليل والأبحاث في شركة ريفر برايم، أسيل العرنكي، للجزيرة نت، إن القروض وبطاقات الائتمان ليست فخا دائما بطبيعتها، بل هي أدوات مالية محايدة يمكن أن تكون مفيدة إذا استخدمت بحكمة، وقد تتحول إلى عبء إذا استخدمت بصورة خاطئة.

وتضيف العرنكي أن القروض التي تمول تعليما أو مشروعا أو شراء منزل قد تكون خطوة نحو مستقبل أفضل، بينما القروض الموجهة للاستهلاك والكماليات غالبا ما تكون بداية ضغط مالي غير ضروري، خصوصا عندما تصبح الأقساط وسيلة لتغطية المصاريف الأساسية مثل الإيجار والفواتير.

يعد مستوى 36% أو أقل من الدخل أكثر أمانا في تقديرات شائعة لدى المقرضين، حسب المكتب الأمريكي لحماية المستهلك، في حين تقبل بعض جهات التمويل نسبا تصل إلى 43% أو أعلى بحسب نوع القرض والعميل، لكن هذه الحدود لا تعني أن الأسرة آمنة بالضرورة، خصوصا إذا كان الإيجار أو نفقات المعيشة الأساسية خارج الحساب.

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وفي المنطقة العربية، يعرف البنك المركزي السعودي نسبة الاستقطاع بأنها التزامات العميل الائتمانية الشهرية مقسومة على إجمالي دخله الشهري، ويدخل ضمن الالتزامات ما يظهر في تقارير الائتمان وما يقر به العميل، كما تدرج قواعده البطاقات الائتمانية ضمن المنتجات التي يجب مراعاتها عند حساب العبء الشهري.

وتضع قواعد البنك المركزي السعودي حدودا لنسب الاستقطاع تختلف بحسب فئات الدخل ونوع الالتزام، إذ لا يجوز أن تتجاوز الالتزامات الشهرية المرتبطة بالاستقطاع من الراتب للقروض غير العقارية 33.33% من الراتب للموظفين و25% للمتقاعدين في فئات محددة، مع حدود أعلى لإجمالي الالتزامات الشهرية في حالات تشمل التمويل العقاري.

وفي مصر، يقول البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي إن سياسة التحوط الكلي أبقت نسبة عبء الدين عند 50% لأغراض الاستهلاك، مع حد لأقساط التمويل العقاري عند 40% من إجمالي الدخل الشهري، مما يضع سقفا رقابيا لعبء التمويل على دخل العميل.

ويدرج البنك المركزي الأردني ديون الأسر ضمن أدوات الرقابة التحوطية الكلية، ويقول إن القروض الممنوحة للأفراد تسهم في تحسين جودة حياتهم عبر تمكينهم من تلبية احتياجات السكن والاستهلاك، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن أدوات مثل نسبة الدين إلى الدخل ونسبة القرض إلى القيمة تستخدم لاستهداف المخاطر الناشئة من قطاعات محددة من الاقتصاد من دون التأثير في الاقتصاد كله.

وتنص قواعد المصرف المركزي في الإمارات على أن الحد الأقصى لنسبة عبء الدين يبلغ 50% من الراتب الإجمالي، وأي دخل منتظم محدد المصدر، لكنها تؤكد أن المؤسسات المالية لا ينبغي أن تطبق هذا الحد آليا، بل تراعي ظروف المقترض وقدرته الفعلية على السداد.

بطاقة ليست دخلا

تزداد مخاطر القروض وبطاقات الائتمان عندما تصبح الأقساط قيدا ثابتا يسبق احتياجات الأسرة، خصوصا إذا تجاوز عبء الدين المستويات الآمنة أو إذا اضطر المقترض إلى استخدام بطاقة ائتمان لسداد نفقات معيشية عادية بعد دفع الأقساط.

وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتضاعف الخطورة عندما يستخدم القرض أو البطاقة لتمويل استهلاك جار مثل سداد فواتير متكررة أو مشتريات موسمية أو نفقات عائلية اعتيادية، ففي هذه الحالة لا ينتج الدين دخلا جديدا ولا يحرر أصلا يمكن بيعه، بل يسحب من دخل الشهور المقبلة لصالح إنفاق انتهى أثره.

وتؤكد المنظمة أن حماية المستهلك في الائتمان تقوم على تقديم القروض بطريقة عادلة ومسؤولة، وتجنب الإفراط في المديونية، وتوفير منتجات مناسبة وميسورة، مع الإفصاح عن الكلفة الحقيقية للائتمان وشروطه الرئيسية وعدم الاكتفاء بعرض القسط الشهري.

وتقول العرنكي إن أخطر مرحلة تبدأ عندما يدخل الفرد في دائرة الاقتراض لسداد قرض آخر، لأن ذلك يحول الدين إلى حلقة متراكمة، مضيفة أن الفائدة المركبة تعمل في اتجاهين، فهي تساعد على تنمية المدخرات عند الاستثمار، لكنها تضاعف الديون عند إهمال السداد.

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وتظهر علامة خطر أخرى إذا اكتفى حامل البطاقة الائتمانية بدفع الحد الأدنى في شهور متتالية، ويقول المكتب الأمريكي لحماية المستهلك إن جهات إصدار البطاقات ملزمة بإبلاغ العميل بالمدة اللازمة لسداد الرصيد إذا دفع الحد الأدنى فقط، موضحا أن الاكتفاء بهذا الحد قد يجعل السداد يستغرق سنوات ويزيد تكلفة الفوائد.

ومن زاوية الاستقرار المالي، تنظر الجهات التنظيمية إلى ديون الأفراد على أنها مؤشر قد ينعكس على جودة أصول البنوك وشركات التمويل إذا اتسع نطاق التعثر، خاصة في بطاقات الائتمان وقروض السيارات والقروض الاستهلاكية.

وقال الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في تقرير الاستقرار المالي الصادر في مايو/أيار 2026 إن هشاشة ديون الأسر والشركات لا تزال معتدلة إجمالا، لكنه أشار إلى أن تعثر بطاقات الائتمان وقروض السيارات أعلى من مستوياته في العقد الماضي.

وحذر البنك المركزي الأوروبي في مراجعته للاستقرار المالي الصادرة في مايو/أيار 2026 من أن ضغوط تكاليف المعيشة يمكن أن تضعف قدرة الأسر على خدمة الديون، بما قد ينعكس على جودة محافظ القروض الاستهلاكية والعقارية.

نصائح لتجنب التعثر

الحسابات الشهرية

الخطوة الأولى لتجنب الوقوع في فخ الديون حسب المكتب الأمريكي لحماية المستهلك هي حساب عبء الدين شهريا، عبر جمع أقساط القروض والحد الأدنى للبطاقات والتمويلات المؤجلة وأي التزامات ثابتة، ثم قسمتها على الدخل الشهري، والأفضل أن تجري الأسرة الحساب على الدخل الصافي الخالي من الاستقطاعات.

وتوصي العرنكي ببناء صندوق طوارئ يغطي أشهرا من المصاريف، وقراءة شروط القرض بدقة قبل الالتزام به، وسداد رصيد البطاقة الائتمانية بالكامل كل شهر إذا أمكن ذلك، والتواصل المبكر مع البنك عند مواجهة أي صعوبات مالية قبل أن تتفاقم المشكلة.

سقف الاقتراض

وضع سقف داخلي للاقتراض، بحيث تتوقف الأسرة عن أي دين جديد عندما يصل عبء الأقساط إلى مستوى محدد مسبقا، ولا تعود إلى الاقتراض إلا بعد خفض الالتزامات القائمة وترك مساحة للنفقات الأساسية والادخار، حسب المكتب الأمريكي.

أما البطاقة الائتمانية فلا ينبغي التعامل معها وكأنها دخل إضافي، فهي دين مرتفع الكلفة إذا لم يسدد الرصيد كاملا في موعده، وإذا عجز حامل البطاقة عن السداد الكامل شهرا بعد آخر، فإن وقف الشراء بها يصبح قرارا وقائيا لا ترفا ماليا.

أولوية السداد

تكون أولوية سداد الديون لتلك الأعلى كلفة، مثل البطاقات الائتمانية والسحب على المكشوف، ثم التمويلات الأعلى، وبعدها القروض الأقل كلفة، مع الحذر من إعادة الجدولة أو توحيد الديون لمجرد أن القسط الشهري سينخفض، لأن التخفيض قد ينتج عن إطالة مدة القرض ورفع الكلفة الإجمالية، وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتوصي المنظمة بأن تتضمن حماية المستهلك إفصاحا واضحا عن الكلفة الحقيقية والشروط الرئيسية للائتمان، لأن القسط الشهري وحده لا يكشف السعر الحقيقي للدين، ولا يوضح ما إذا كان المقترض يشتري سلعة يحتاجها أم ينقل عبء إنفاق اليوم إلى دخل الشهور المقبلة.

وتقول العرنكي إن جوهر الوعي المالي يقوم على سؤال واحد قبل كل قرار اقتراض: هل أستطيع تحمل هذا الالتزام براحة بال؟ فإذا كان الجواب بتردد، فإن الجواب الحقيقي يكون غالبا لا.