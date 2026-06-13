فهم كيفية البحث في الأسهم وتحليلها هو أمر حاسم لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، في هذا الجزء سنوجهك إلى الأدوات والتقنيات الأساسية اللازمة لتقييم الأسهم بفعالية.

الاستثمار في سوق الأسهم يتطلب أكثر من مجرد شرائها؛ يحتاج تحليلا شاملا لضمان أن الاستثمارات تتماشى مع أهدافك المالية وتحملك للمخاطر.

من خلال إتقان التحليل الأساسي والفني، يمكنك الحصول على فهم شامل لإمكانات السهم واتخاذ قرارات منضبطة.

أولا التحليل الأساسي

يتضمن التحليل الأساسي تقييم الصحة المالية للشركة وإمكاناتها للنمو في المستقبل. ويركز هذا الأسلوب على بياناتها المالية وإدارتها وظروف الصناعة والقطاعات التي تعمل فيها، والعوامل الاقتصادية العامة في الدولة أو مجموعة الدول التي تنشط بها.

المكونات الأساسية للتحليل الأساسي

البيانات المالية

بيان الدخل: يظهر إيرادات الشركة ونفقاتها وأرباحها في فترة محددة.

بيان الميزانية العمومية: يقدم لمحة عن أصول الشركة وخصومها وحقوق المساهمين في وقت معين.

بيان التدفقات النقدية: يوضح النقد المتولد والمستخدم من قبل الشركة في أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

النسب المالية الرئيسية

نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): تقيس سعر السهم بالنسبة إلى أرباحه لكل سهم. قد تشير نسبة P/E منخفضة إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته.

نسبة السعر إلى النمو في الأرباح (PEG): تأخذ في الاعتبار نسبة P/E للسهم ومعدل نموه المتوقع، مما يوفر صورة أكثر شمولا عن قيمته.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية: تشير إلى النسبة النسبية لحقوق المساهمين والديون المستخدمة لتمويل أصول الشركة. وتشير النسبة المنخفضة إلى استثمار أقل خطورة.

عائد حقوق الملكية (ROE): يقيس ربحية الشركة من خلال الكشف عن مقدار الربح الذي تولده مع الأموال التي استثمرها المساهمون.

الإدارة والحوكمة المؤسسية

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للإدارة والحوكمة المؤسسية دور حيوي في نجاح أي شركة، ولفهم هذا الدور بشكل أفضل، يجب تقييم جودة وخبرة فريق إدارة الشركة.

فريق الإدارة الجيد يمكنه قيادة الشركة نحو تحقيق أهدافها، والتعامل بفعالية مع التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. يتطلب ذلك دراسة تاريخ الفريق الإداري وإنجازاته السابقة، ومدى قدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة في السوق.

إضافة إلى ذلك تعتبر ممارسات الحوكمة المؤسسية وفعالية مجلس الإدارة من الأمور الهامة التي يجب النظر إليها. الحوكمة المؤسسية الجيدة تعني وجود نظام قوي من الضوابط والتوازنات التي تضمن أن يتم اتخاذ القرارات بما يخدم مصلحة المساهمين والشركة على حد سواء، ويشمل ذلك التأكد من أن مجلس الإدارة مستقل ومتنوع، وقادر على تقديم النصح والتوجيه للإدارة التنفيذية بشكل فعال.

ظروف الصناعة والعوامل الاقتصادية

لفهم أداء الشركة وإمكاناتها المستقبلية، من الضروري النظر إلى ظروف الصناعة والعوامل الاقتصادية العامة التي تؤثر عليها.

يبدأ ذلك بفهم المشهد التنافسي للصناعة، إذ يتم تحليل كيفية تفاعل الشركة مع منافسيها الرئيسيين وما هي المزايا التنافسية التي تمتلكها. هذا يتضمن النظر في حصتها السوقية، ونمو الصناعة بشكل عام، والاتجاهات التكنولوجية أو التنظيمية التي قد تؤثر على هذه الصناعة.

كما يجب النظر في العوامل الاقتصادية العامة مثل معدلات الفائدة، التي يمكن أن تؤثر على تكاليف الاقتراض والنمو الاستثماري للشركة.

التضخم أيضا له دور في تحديد القوة الشرائية للمستهلكين وتكاليف الإنتاج، والنمو الاقتصادي العام يعكس الحالة الصحية للاقتصاد بشكل شامل، مما يمكن أن يؤثر على طلب المستهلكين وقدرة الشركة على النمو.

من خلال دمج هذه العوامل معا، يمكن للمستثمرين الحصول على صورة شاملة عن قدرة الشركة على تحقيق النجاح في ظل الظروف الحالية والمستقبلية.

ثانيا التحليل الفني

يتضمن التحليل الفني دراسة الاتجاهات الإحصائية من النشاط التجاري، مثل تحركات الأسعار والحجم، للتنبؤ بتحركات أسعار الأسهم المستقبلية، ويعتمد هذا الأسلوب على البيانات التاريخية وأنماط الرسوم البيانية.

المكونات الأساسية للتحليل الفني

الرسوم البيانية والجداول

الرسوم البيانية الخطية: تُظهر أسعار الإغلاق للسهم في فترة محددة.

الرسوم البيانية الشريطية (الأعمدة البيانية): توفر معلومات عن أسعار الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى الأسعار لكل فترة.

الرسوم البيانية الشمعية: تشبه الرسوم البيانية الشريطية ولكنها أكثر توضيحا، إذ تُظهر البيانات نفسها بتلوين للإشارة إلى تحركات الأسعار.

الاتجاهات والأنماط

الاتجاه الصاعد: سلسلة من القمم والقيعان الأعلى، مما يشير إلى سوق صاعدة.

الاتجاه الهابط: سلسلة من القمم والقيعان الأدنى، مما يشير إلى سوق هابطة.

الاتجاه الجانبي: حركة قليلة أو معدومة للأسعار، مما يشير إلى تردد السوق.

المؤشرات والمذبذبات

المتوسطات المتحركة: تُسوي بيانات الأسعار لتحديد الاتجاهات عن طريق حساب متوسط سعر السهم في فترة محددة.

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مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار، مما يشير إلى ظروف الشراء الزائد أو البيع الزائد.

مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يُظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر السهم، مما يشير إلى إشارات الشراء أو البيع المحتملة.

مستويات الدعم والمقاومة

الدعم: مستوى سعر يجد فيه السهم اهتماما بالشراء، مما يمنعه من الهبوط أكثر.

المقاومة: مستوى سعر يجد فيه السهم اهتماما بالبيع، مما يمنعه من الصعود أكثر.

الأدوات والموارد للبحث في الأسهم

استخدام الأدوات والموارد المناسبة يمكن أن يعزز بشكل كبير من بحثك وتحليلك للأسهم.

المنصات والبرامج عبر الإنترنت

ياهو فاينانس: ينشر أخبارا مالية شاملة وبيانات وأدوات تحليل.

غوغل فاينانس: يقدم أسعار أسهم في الوقت الفعلي ورسوما بيانية وأخبارا مالية.

بلومبيرغ تيرمينال: أداة مهنية تقدم بيانات مالية شاملة وقدرات تحليل.

مورنينغ ستار: يقدم أبحاثا استثمارية مستقلة، بما في ذلك تحليل الأسهم وتقييماتها.

الأخبار المالية والمنشورات

وول ستريت جورنال: مصدر رائد للأخبار والتحليل المالي.

فايننشال تايمز: يوفر أخبارا ورؤى مالية عالمية.

بارونز : يقدم تحليلات وتعليقات متعمقة عن الأسهم والأسواق.

تقارير البحث وتقييمات المحللين

تقارير البحث من الوسطاء: يقدم العديد من الوسطاء تقارير بحثية مفصلة وتقييمات المحللين على الأسهم.

شركات البحث المستقلة: تقدم شركات مثل زاكس للأبحاث الاستثمارية وفاليو لاين تحليلا مستقلا للأسهم.

دمج التحليل الأساسي والفني يمكن أن يوفر رؤية شاملة عن إمكانات السهم، يمكنك تبني أكثر من نهج لإجراء الدمج، على سبيل المثال:

إجراء التحليل الأساسي: مراجعة البيانات المالية للشركة وحساب النسب المالية الرئيسية.

تقييم جودة الإدارة وفهم ظروف الصناعة.

النظر في العوامل الاقتصادية العامة التي تؤثر على الشركة والصناعة.

إجراء التحليل الفني: تحليل الرسوم البيانية للأسهم لتحديد الاتجاهات والأنماط.

استخدام المؤشرات الفنية والمذبذبات لقياس ظروف السوق.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة لتخطيط نقاط الدخول والخروج.

استخدام الأدوات والموارد: الاستفادة من المنصات عبر الإنترنت، والأخبار المالية، وتقارير البحث للحصول على تحليل شامل.

البقاء مطلعا على أحدث أخبار السوق والاتجاهات.

البحث في الأسهم وتحليلها هو مهارة حساسة لأي مستثمر. فمن خلال إتقان التحليل الأساسي والفني، واستخدام الأدوات والموارد المناسبة، يمكنك اتخاذ قرارات استثمارية أكثر عقلانية وأقل تطرفا وخطرا، وبناء محفظة استثمارية ناجحة.

تذكر أن التعلم والاطلاع المستمرين هما مفتاح النجاح في العالم الديناميكي للاستثمار في الأسهم.